Evangélicos en el Congreso: quiénes son, cómo llegaron y cuál es su agenda política

Expertos consultados por Ruido -miembro de la Red- señalan que el crecimiento responde a una mayor visibilidad y a la irrupción de LLA, no a una estrategia planificada de las iglesias.

No existe una agenda legislativa propia ni coordinación formal entre ellos; por el momento sólo priorizan apoyar la agenda del presidente Javier Milei.

En el Parlamento hay 9 legisladores que profesan la fe evangélica o están ligados a iglesias de esta religión, según un relevamiento de la Red Federal de Periodismo e Innovación. Todos pertenecen hoy a La Libertad Avanza.

En octubre de 2025, el pastor influencer Dante Gebel, que llena estadios y lidera una de las iglesias evangélicas más convocantes de Estados Unidos, dijo que no descarta ser presidente de Argentina. Y algunos ya se animan a proponerlo como candidato , además de que su actual espectáculo se denomina “PresiDante”.¿Cuán lejana está esta posibilidad?

Por ahora, en el Congreso argentino ya ocupan bancas 9 legisladores que pueden considerarse parte de la comunidad protestante evangélica en el país. Dos de ellos están en el Senado (Nadia Márquez y Vilma Bedia), mientras que 7 pertenecen a la Cámara de Diputados: Maira Frías, Miguel Rodríguez, Mónica Becerra, Andrea Vera, Santiago Pauli, María Celeste Ponce y Lourdes Arrieta.

Qué tienen en común y qué agenda impulsarán

Un relevamiento realizado por la Red Federal de Periodismo e Innovación -que integran Ruido, ADNSUR, Aire de Santa Fe, Chequeado, Corrientes al Día y Todo Jujuy- investigó los perfiles y envió cuestionarios que sólo declinaron responder 3 de los 9 representantes (Vera, Ponce y Becerra).

A partir de estos datos se puede afirmar que:

1) La mayoría (6 de 9) entró a la política a través de La Libertad Avanza, y todos pertenecen ahora a esa fuerza.

2) Ninguno impulsará -al menos no lo tiene pensado por ahora- una agenda propia, sino que priorizará apoyar la agenda de Javier Milei.

3) No existe una comunicación formal -al menos no se admite- entre los 9 representantes, ni proyectos que planeen en conjunto, aunque sí pueden existir afinidades y diálogos entre algunos. Al respecto, la diputada Lourdes Arrieta -entró con La Libertad Avanza, pero abandonó el bloque- advirtió a Ruido: “Si te juntás a orar o tenés una relación con otros hermanos en Cristo, Karina (Milei) te hace la cruz y olvidate de tener un cargo en una lista”.

Quién es quién

Andrea Vera (Buenos Aires)

Captura de pantalla 2025-12-11 171542

Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Nació el 16 de julio de 1994. Es la hija de Ramón “El Nene” Vera, evangelista de origen peronista con fuerte presencia en el municipio de Moreno, quien fue electo diputado provincial por LLA el 7 de septiembre.

En su biografía de redes, se describe como “cristiana” y cita a Macabeos 3:19: “En una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”. Se trata de la misma frase que suele citar el presidente Milei en sus discursos.

En 2023, fue candidata a intendenta de Moreno por LLA, donde salió segunda. Durante la campaña hubo denuncias de vecinos que decían haber sido atendidos por Vera en operativos de salud. En ese entonces, la Universidad Austral respondió un pedido del concejal de Unión por la Patria, Lucas Franco, indicando que Vera adeudaba 2 materias para recibirse de la carrera de Medicina. Finalmente, en diciembre de 2024 Vera se recibió de médica, según el Registro de Graduados de la Secretaría de Políticas Universitarias de Nación.

María Celeste Ponce (Córdoba)

María Celeste Ponce (Córdoba) María Celeste Ponce (Córdoba) Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Hija de una familia radical de Huinca Renancó, en el extremo sur de Córdoba, es diputada nacional desde 2023. Se recibió de abogada a los 37 años en la Universidad Siglo 21.

Según pudo reconstruir Ruido, en la pandemia, como parte de ese movimiento reactivo al confinamiento, Ponce se sumó a las transmisiones en vivo que realizaba Milei y comenzó a interesarse por el anarcocapitalismo. En 2022 creó la agrupación “Pumas libertarios” y se incorporó al espacio de Lilia Lemoine. En coincidencia con el viaje oficial del presidente a Israel en junio de 2025, Ponce se bautizó en el río Jordán.

Hasta ahora no mostró interés por la llamada “agenda evangélica”. Su principal referente legislativo es Jair Bolsonaro. Pidió a la Cámara de Diputados que “repudie” la “persecución política” contra el ex presidente de Brasil.

Maira Frías (Chubut)

Maira Frías (Chubut) Maira Frías (Chubut) Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Vive en Comodoro Rivadavia, tiene 38 años y asume como diputada nacional por LLA. Con perfil extremadamente bajo y sin haber dado casi ninguna entrevista en campaña, es uno de los rostros “nuevos” de la política y forma parte del movimiento “Nacidos para Gobernar”. Este espacio nació en 2018 con el objetivo de capacitar a fieles de diferentes congregaciones evangélicas para que se involucren en la vida pública y política.

Según pudo reconstruir ADNSUR, Frías es oriunda de Chaco y se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Nordeste, donde se especializó en Derecho Sucesorio. Hace más de una década se instaló en Comodoro Rivadavia junto a su marido. Tiene una hija y comparte con su familia la fe cristiana. Su acercamiento al evangelismo sucedió en 2006, cuando estaba en la universidad. En marzo de 2024, Frías fue designada directora de la ANSES.

Vilma Bedia (Jujuy)

Vilma Bedia (Jujuy) Vilma Bedia (Jujuy) Crédito: Senado de la Nación.

Crédito: Senado de la Nación.

Senadora nacional desde 2023. Nació el 27 de noviembre de 1961 en San Salvador de Jujuy. Durante la pandemia, relató que sintió un fuerte impacto al ver el aislamiento generalizado, lo que la llevó a prestar atención a los discursos de Milei. Militó en ese espacio desde 2022 y en las elecciones del 2023 obtuvo la banca en el Senado con LLA. Aspira a ser gobernadora de su provincia.

Consultada por Todo Jujuy, contó que a los 22 años inició su camino espiritual buscando respuestas en la Biblia. “Me incorporé cuando era docente desocupada y comencé a dar charlas con vecinos y en casas de familias para compartir la palabra de Dios”, dijo. Para ella, el Evangelio es fuente de verdad y libertad.

Lourdes Arrieta (Mendoza)

Lourdes Arrieta (Mendoza) Lourdes Arrieta (Mendoza) Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Tiene 32 años, nació en San Juan pero vive desde pequeña en Mendoza. Es licenciada en Comunicación Social y locutora nacional. Es evangélica desde pequeña. En 2020 se afilió al Partido Libertario. En las elecciones generales de 2023 ocupó el tercer lugar de la lista de LLA, y obtuvo la banca en Diputados.

Sin trayectoria política, territorio ni aparato, se acercó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y a la secretaria General, Karina Milei. En un principio fue la encargada del armado del Partido Libertario en Mendoza, y del PAMI local.

Los primeros escándalos llegaron cuando el titular del PAMI Mendoza denunció a Arrieta por obligarlo a renunciar por no acatar las órdenes de ajuste y despidos que ella le exigía. A nivel nacional fue criticada tras visitar a represores de la última dictadura, y luego se filtraron audios de una discusión suya en el bloque LLA en el Congreso. En agosto de 2024, renunció a LLA y armó el bloque “Coherencia”.

Nadia Márquez (Neuquén)

Nadia Márquez (Neuquén) Nadia Márquez (Neuquén) Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

En diciembre de 2023 asumió como diputada nacional por LLA, pero dejó la banca para incorporarse al Senado. Es pastora de la Iglesia Evangélica Bautista “Jesús es Rey”, al igual que su esposo, Matías Riffo, con quien tiene 3 hijos. Su padre, Hugo Márquez, forma parte de la mesa directiva de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas.

Márquez estudió Abogacía. Antes de involucrarse en política trabajó en un estudio privado; fue secretaria del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Neuquén y docente.

Decidió ingresar a la política partidaria en 2018, según contó Marquez a ADNSUR. En 2019 fue concejal de Neuquén con una lista interna del Movimiento Popular Neuquino. En 2023 fue electa diputada provincial por el mismo espacio, pero no asumió porque se incorporó a LLA y lanzó su candidatura nacional. Aunque está en contacto con el resto de los legisladores evangélicos, Márquez no promueve la existencia de un bloque legislativo.

Mónica Becerra (San Luis)

Mónica Becerra (San Luis) Mónica Becerra (San Luis) Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Es contadora pública egresada de la Universidad Nacional de San Luis. Oriunda de Villa Mercedes, construyó su carrera política sobre el trabajo social. Con 51 años y madre de 2 hijos, su vocación se gestó en espacios comunitarios ligados a la Iglesia, donde el actual gobernador Claudio Poggi conoció su labor y la invitó a sumarse al naciente partido Avanzar.

Becerra profesa la religión cristiana evangélica, que abrazó de grande ya que su familia es católica. Su primer cargo electivo llegó en 2019, como diputada provincial por el Departamento Pedernera. Reelecta en 2023, sorprendió al renunciar a su banca para asumir como ministra de Desarrollo Humano del segundo mandato de Poggi.

En 2025, recibió la propuesta de LLA para encabezar la lista de diputados nacionales, lo que generó resistencia en otros sectores libertarios de la provincia y terminó con la intervención partidaria. Becerra se define como “instrumento del Presidente”.

Jorge Pauli (Tierra del Fuego)

Jorge Pauli (Tierra del Fuego) Jorge Pauli (Tierra del Fuego) Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Desde 2023 es diputado nacional. Su padre Héctor Pauli y su madre, Andrea Almirón, son pastores y líderes espirituales de la Iglesia “Hay vida en Jesús”, en Río Grande. Santiago se formó como docente universitario. En 2017, a los 30 años, se convirtió en uno de los fundadores del Partido Libertario en la provincia.

Luego de una actividad en Río Grande a la que fue invitado el propio Milei, el partido se consolidó y con el sello “Republicanos Unidos” empezó a actuar en política. En los comicios nacionales de 2023 Pauli encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales.

En octubre de 2025, quedó envuelto en una polémica cuando denunciaron que les pedía a sus empleados parte del sueldo para gastos partidarios.

Pauli prefiere no emparentar la religión con la política, y sostiene que la llegada de evangélicos a cargos públicos es sólo un “efecto estadístico” producto de la cantidad de feligreses. “Es cierto que con Milei aparecieron nuevos políticos y eso abrió puertas, pero hay mucho prejuicio con las iglesias evangélicas”, afirmó a Ruido.

Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego)

Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego) Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego) Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.

Nació hace 39 años en el pueblo de Comandante Andresito, a 40 kilómetros de las Cataratas del Iguazú. Vivió en Misiones hasta hace 9 años. Pero en 2014 decidió darle un cambio a su vida y se radicó en Río Grande, Tierra del Fuego, provincia por la cual acaba de ser nombrado diputado nacional.

Fue empleado de fábricas electrónicas y luego suboficial de la Policía Provincial. Empezó a concurrir a la Iglesia Evangélica “Hay vida en Jesús”, donde conoció a varios de sus compañeros libertarios, entre ellos el actual diputado Santiago Pauli. En 2016, nació la idea de formar el Partido Libertario y en 2018 conoció a Milei. Tras la llegada al poder de LLA, fue nombrado delegado provincial de la Dirección Nacional de Migraciones.

Casado con Nancy Ramos, padre de 3 hijos, e hincha de Boca, Rodríguez llegó a la candidatura a diputado de octubre sin ser una figura pública en suelo fueguino. “Estoy a favor de todas las medidas de este gobierno nacional”, contestó en Radio LED cuando le preguntaron si apoyaría la instalación de “una base militar con colaboración de EE.UU”.

Cómo creció el fenómeno y la agenda evangélica en Argentina

“La población evangélica en Argentina existe desde hace casi 200 años. Desde el regreso de la democracia, tomó visibilidad porque comenzaron a ocupar espacios públicos apropiándose del discurso democrático, reivindicando de diferentes maneras su derecho a existir y ser visibles en esta sociedad catolicocéntrica”, analizó para Ruido Melisa Sánchez, becaria del Conicet especializada en las relaciones de poder dentro de los espacios cristiano-evangélicos.

“A diferencia del caso paradigmático de Brasil, no se advierte que sus candidaturas respondan a una estrategia planificada al detalle por iglesias, organizaciones y/ o federaciones evangélicas”, destacó Marcos Carbonelli, doctor en Ciencias Sociales (UBA) e investigador asistente en Conicet.

El especialista en movimientos evangélicos agregó que “es posible conjeturar que en este ‘desembarco evangélico’ se enlazan el interés personal y la ‘renovación de lo político’ con la ventana de oportunidad configurada por la propia irrupción de LLA y el fenómeno Milei”.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Autor: Red Federal de Periodismo e Innovación

Gabriela Sánchez, Pablo Oro, Gabriel Ramonet y Juan Manuel González (Ruido); Claudio Serra y José Maidana (Todo Jujuy); Giselle Leclercq (ADN Sur) y Rosario Marina (Chequeado).