Informe del Consejo de Mayo: cuáles son las reformas que el Gobierno enviará al Congreso

El Gobierno presentó uno de los paquetes legislativos más importantes para los próximos meses: las reformas impulsadas por el Consejo de Mayo, el ámbito de negociación que convocó el Ejecutivo para avanzar en los ejes del Pacto de Mayo.

Defensa. Javier Milei presentó los F-16 en Córdoba y destacó su impacto en la seguridad y la defensa nacional

El jefe de Gabinete Manuel Adorni hizo la presentación formal del informe final del Consejo de Mayo, con ocho reformas clave para modernizar la Argentina. Los proyectos laborales, fiscales y de propiedad privada llegarán en sesiones extraordinarias y l os dos que quedaron fuera fueron la reforma previsional y la discusión sobre coparticipación.

El Consejo propone modernizar vacaciones, indemnizaciones y despidos para reducir las rigideces normativas. Incluye incentivos a la formalización laboral y beneficios para pymes, derogando leyes obsoletas como la de teletrabajo. Este paquete ya forma parte de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei.

Se busca una modernización del sistema educativo para adaptarse a las necesidades actuales. El informe detallado cambios en currículas y estructuras para mejorar la calidad y eficiencia. Representa un avance en la agenda de "tercera generación" del Gobierno.

Reforma Fiscal

El equilibrio fiscal se declara "inegociable" con una Ley de Compromiso Nacional para estabilidad fiscal y monetaria. Obliga a presupuestos con superávit y penaliza gasto sin financiamiento e incluye la "Ley de Inocencia Fiscal" para blanquear ahorros no declarados.

Reforma Tributaria

Proponer simplificación impositiva para reducir cargas y fomentar la inversión. Forma parte de los ocho proyectos enviados al Congreso en sesiones extraordinarias. Busca competitividad económica al bajar barreras arancelarias.

Dónde estará el material del Consejo de Mayo

Hacia el final de la conferencia, Adorni explicó que todos los materiales elaborados por el Consejo, incluidos los aportes que no fueron incorporados al borrador definitivo, están disponibles en el sitio oficial del Estado para garantizar transparencia y acceso público.

El cierre del Consejo de Mayo reunió en la mesa del Salón de los Escudos, en el Ministerio del Interior, a cinco de sus seis miembros. Allí estuvieron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger (uno de los principales impulsores del paquete laboral); el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; la senadora Carolina Losada por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo por Diputados; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, como vocero del sector empresarial.