El provocativo gesto del papá de la abogada argentina que estuvo presa en Brasil - Foto de TN

La escena fue registrada por testigos en un local gastronómico de Santiago del Estero y generó un fuerte rechazo público, en medio de un contexto familiar atravesado por denuncias y conflictos judiciales con la abogada argentina, Agostina Páez .

Un nuevo episodio volvió a colocar a la familia Páez en el centro de la polémica. En las últimas horas se viralizó un video en el que Mariano Páez, padre de la abogada argentina que estuvo detenida en Brasil, protagoniza una secuencia considerada ofensiva por quienes la presenciaron.

El hecho ocurrió en un bar de Santiago del Estero , donde el hombre fue captado realizando gestos y expresiones de carácter discriminatorio. La situación generó indignación y reactivó el debate en torno a la conducta que ya había derivado en un proceso judicial contra su hija en Brasil .

La difusión de las imágenes se produjo pocos días después de que la joven regresara a la Argentina, tras haber permanecido más de dos meses bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico. La causa en su contra se originó a partir de un incidente en un establecimiento de Ipanema, donde fue acusada de proferir insultos de tinte racial.

El entorno familiar también se encuentra atravesado por otras situaciones judiciales. Mariano Páez, empresario del rubro del transporte, había sido detenido previamente en el marco de una denuncia por violencia de género presentada por su expareja. Posteriormente, recuperó la libertad bajo ciertas condiciones.

En declaraciones recientes, la abogada se despegó de los actos de su padre y sostuvo que cada uno debe responder por sus propias acciones. Asimismo, afirmó haber sido víctima de hostigamiento y amenazas, lo que derivó en presentaciones judiciales para solicitar medidas de protección.