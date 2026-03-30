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30 de marzo de 2026 - 16:54
País.

Autorizan el regreso a la Argentina de Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil

La Justicia concedió un hábeas corpus a Agostina Páez, quien ahora podrá volver a la Argentina mientras continúa la causa.

Por  Judith Girón
Autorizan el regreso a la Argentina de Agostina Páez, la abogada acusada de racismo

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Con esta resolución, la abogada podrá regresar a la Argentina mientras continúa el proceso judicial en su contra. Además, se le retirará la tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos y se le devolverá el pasaporte, lo que habilita su salida del país vecino.

Cuál fue el cambio clave en la causa por racismo

La decisión judicial representa un cambio significativo respecto a instancias anteriores del proceso. Días atrás, el juez había evaluado la posibilidad de permitirle regresar bajo ciertas condiciones, aunque esa resolución fue revertida en el mismo día, generando incertidumbre en torno a su situación.

Finalmente, el tribunal aceptó el planteo de la defensa y coincidió con la fiscalía y la querella en habilitar el retorno de la imputada, en el marco de una medida provisoria mientras se resuelve el fondo de la causa.

Cómo sigue el proceso judicial contra Agostina Páez

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Agostina P&aacute;ez, la abogada argentina acusada de injuria racial

Agostina Páez, la abogada argentina acusada de injuria racial

Páez está acusada de injuria racial, un delito que en Brasil contempla penas de entre dos y cinco años de prisión. Sin embargo, las partes avanzan en un posible acuerdo que podría derivar en una condena menor, con medidas alternativas como trabajos comunitarios, cursos vinculados a derechos humanos o el pago de una multa .

En este contexto, el regreso a la Argentina no implica el cierre del caso, sino que la abogada podrá esperar la resolución definitiva en su país de origen, bajo mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.

El fallo definitivo podría conocerse en las próximas semanas, mientras el caso continúa generando repercusión por su impacto mediático y las particularidades del proceso.

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