Autorizan el regreso a la Argentina de Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil

Autorizan el regreso a la Argentina de Agostina Páez, la abogada acusada de racismo

La Justicia de Brasil dio un giro en la causa que involucra a la abogada argentina Agostina Páez, acusada de injuria racial, y autorizó su regreso al país tras concederle un hábeas corpus. La medida permitirá que la imputada abandone Río de Janeiro luego de más de dos meses de detención, una vez que abone una fianza cercana a los 20 mil dólares .

Con esta resolución, la abogada podrá regresar a la Argentina mientras continúa el proceso judicial en su contra. Además, se le retirará la tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos y se le devolverá el pasaporte, lo que habilita su salida del país vecino.

Cuál fue el cambio clave en la causa por racismo La decisión judicial representa un cambio significativo respecto a instancias anteriores del proceso. Días atrás, el juez había evaluado la posibilidad de permitirle regresar bajo ciertas condiciones, aunque esa resolución fue revertida en el mismo día, generando incertidumbre en torno a su situación.

Finalmente, el tribunal aceptó el planteo de la defensa y coincidió con la fiscalía y la querella en habilitar el retorno de la imputada, en el marco de una medida provisoria mientras se resuelve el fondo de la causa.

Cómo sigue el proceso judicial contra Agostina Páez image Agostina Páez, la abogada argentina acusada de injuria racial Páez está acusada de injuria racial, un delito que en Brasil contempla penas de entre dos y cinco años de prisión. Sin embargo, las partes avanzan en un posible acuerdo que podría derivar en una condena menor, con medidas alternativas como trabajos comunitarios, cursos vinculados a derechos humanos o el pago de una multa . En este contexto, el regreso a la Argentina no implica el cierre del caso, sino que la abogada podrá esperar la resolución definitiva en su país de origen, bajo mecanismos de cooperación judicial entre ambos países. El fallo definitivo podría conocerse en las próximas semanas, mientras el caso continúa generando repercusión por su impacto mediático y las particularidades del proceso.

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