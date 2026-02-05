El Gobierno creó una cuenta en X para responder a noticias falsas

El Gobierno nacional lanzó una cuenta oficial en la red social X con el objetivo de desmentir lo que considera fake news y responder a publicaciones que, según la Casa Rosada, difunden información falsa o engañosa sobre la gestión.

La nueva cuenta fue presentada como la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina y surgió por pedido expreso del presidente Javier Milei. Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca “combatir la desinformación brindando más información” y dar una respuesta directa a versiones que circulan en medios y redes sociales.

Según se informó oficialmente, la Oficina de Respuesta Oficial depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, conducida por Juan Pablo Carreira, funcionario del entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. El área es la misma que administra los canales digitales de la Casa Rosada y de la Oficina del Presidente.

Desde el Gobierno explicaron que la nueva cuenta no tendrá un perfil partidario, sino que funcionará como un canal institucional para responder a publicaciones que, a criterio del Ejecutivo, contengan datos falsos o interpretaciones maliciosas. “Sólo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”, remarcaron desde el oficialismo.

“Desmentir activamente” y exponer operaciones

En la presentación de la iniciativa, voceros oficiales aseguraron que el objetivo será “desmentir activamente las fake news, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia operaciones de medios y de la casta política”. También afirmaron que no se trata de censurar contenidos, sino de confrontarlos con información oficial.

Desde la Casa Rosada plantearon que la estrategia apunta a reforzar la llamada “batalla cultural” del Gobierno y a disputar el sentido de la agenda pública en redes sociales. “Vamos a combatir la desinformación brindando más información, no con censura”, indicaron.

Cruces con medios y mensajes previos

En las últimas semanas, el entorno presidencial ya había anticipado una postura más activa frente a publicaciones periodísticas que, según el Gobierno, difundieron versiones incorrectas sobre gestiones reservadas y negociaciones internacionales. En ese marco, desde el oficialismo sostienen que la creación de la cuenta busca ordenar una respuesta institucional y centralizada.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni recordó que, desde el inicio de la gestión, se eliminó la pauta oficial a medios, lo que —según el Ejecutivo— modificó la relación entre el Gobierno y la prensa. En ese contexto, señalaron que la nueva Oficina de Respuesta Oficial funcionará como un canal para “exponer la mentira y separar hechos de operaciones”.

El primer mensaje difundido por la cuenta oficial remarcó que su objetivo no es “convencer ni imponer una mirada”, sino aportar información para que los ciudadanos puedan distinguir “hechos de relatos”. Desde el Gobierno afirman que la herramienta apunta a transparentar datos y responder a versiones que consideren falsas, en un escenario de alta circulación de contenidos en redes.