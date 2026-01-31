Reforma laboral: provincias alertan por Ganancias y reclaman cambios al Gobierno

La reforma laboral enviada por el Ejecutivo al Congreso sumó un nuevo foco de tensión con las provincias. El proyecto incorpora un capítulo fiscal que reduce el Impuesto a las Ganancias de las empresas y genera un impacto directo en la coparticipación. Los gobernadores advierten pérdidas millonarias y reclaman cambios .

Según un informe del diputado nacional Guillermo Michel , la reducción proyectada de recaudación por Ganancias alcanzaría $3,1 billones en 2026 , equivalente a 0,3 puntos del PBI . De ese total, $1,7 billones corresponderían a las provincias por la aplicación automática de la ley de coparticipación. En este marco, la reforma laboral se convirtió en uno de los ejes más sensibles de la negociación política.

En términos mensuales, el impacto promedio para el conjunto de las jurisdicciones sería de $144.000 millones menos por mes , aunque el recorte no se distribuye de manera uniforme y afecta con mayor fuerza a las provincias con mayor peso económico y poblacional.

De acuerdo con las proyecciones, la provincia de Buenos Aires encabeza el ranking de pérdidas, con una merma estimada de $30.546 millones mensuales , lo que representa $366.557 millones anuales . Le siguen Santa Fe , con $148.698 millones , y Córdoba , con $145.240 millones durante 2026.

Otras jurisdicciones también enfrentarían impactos significativos. Chaco y Entre Ríos perderían $81.265 millones anuales cada una; Tucumán, $79.536 millones; Mendoza, $70.891 millones; y Salta, $65.704 millones. En el extremo opuesto, Tierra del Fuego aparece como la provincia con menor pérdida proyectada.

En el Norte argentino, varias provincias expresaron preocupación por el efecto de la reforma laboral sobre sus finanzas. Salta, Tucumán y Catamarca condicionaron su apoyo al proyecto a la incorporación de mecanismos de compensación que permitan sostener el funcionamiento del Estado y los servicios esenciales.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió que la baja de Ganancias “golpearía fiscalmente a las provincias” y reclamó alternativas para no seguir resignando recursos. En Tucumán, Osvaldo Jaldo confirmó que la negociación incluye propuestas de compensación para garantizar previsibilidad financiera.

En el caso de Jujuy, las estimaciones oficiales indican que la provincia perdería $48.413 millones a lo largo de 2026 si la baja del Impuesto a las Ganancias avanza sin cambios. El recorte impactaría de forma directa en los recursos coparticipables, en un contexto donde las provincias del Norte advierten dificultades para sostener el funcionamiento del Estado y los servicios esenciales.

Negociación política y tensiones en el Congreso

El capítulo fiscal de la reforma laboral atraviesa las negociaciones que el Gobierno mantiene con los gobernadores para destrabar el tratamiento legislativo. A diferencia de Diputados, en el Senado los legisladores responden directamente a las provincias, lo que vuelve clave el respaldo de los mandatarios.

El ministro del Interior, Diego Santilli, habilitó rondas de diálogo con gobernadores aliados y dialoguistas, mientras que el Ejecutivo evalúa revisar la baja de Ganancias para evitar la pérdida de apoyos. El debate continúa abierto, con la coparticipación y el equilibrio fiscal como ejes centrales de la discusión.