Alfredo Gonzáles analizó el Presupuesto 2026, la Reforma Laboral, y otros temas clave para el país

El diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza, Alfredo Gonzáles, se refirió al escenario social del país en diciembre, al tratamiento del Presupuesto Nacional y sobre las principales reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. Además, brindó su mirada sobre la situación económica, el rol del Congreso y las expectativas para los próximos meses.

Al analizar el clima social de fin de año , Gonzáles consideró que la realidad cotidiana dista de lo que se refleja en algunos medios nacionales.

“Creo que es un diciembre dentro de lo social que uno esperaría, por lo que uno ve en los medios nacionales, que es un diciembre movido y la realidad es que uno va a la calle y no ves tanta agitación”.

En el plano legislativo, el diputado destacó la importancia del tratamiento del Presupuesto 2026, al señalar que será el primero de la gestión de Javier Milei.

En ese sentido, explicó el estado del debate parlamentario: “Ya se sancionó en la Cámara de Diputados, ahora pasaba a la Cámara de Senadores. Se votará hoy a la tarde o a la noche”.

Gonzáles remarcó que, de aprobarse sin cambios, el Presupuesto quedaría definitivamente sancionado: “Si el Presupuesto se aprueba sin modificaciones, como se mandó desde Diputados, que lo único que se cambió fue sacar el capítulo 11 completo, sería la primera vez que podemos decir que Javier Millei tiene un presupuesto para gobernar, que es lo más sano para la democracia, tanto para el oficialismo como para la oposición”.

Además, subrayó el rol del Presupuesto como herramienta de control: “La gente tiene que entender que el Presupuesto lo que te marca es la ruta y es la herramienta de control que tiene la oposición para después decirle al Gobierno Nacional, en qué se gastó en Educación, en Salud, en Seguridad, en ciertas obras, y se hace un control en base a ese Presupuesto”.

Sobre la postura del Presidente, agregó: “Javier en las últimas entrevistas que se le hicieron, dijo que si el presupuesto se aprobaba como estaba, sin el capítulo 11, la iba a aceptar y no se iba a vetar la Ley. Se van a reacomodar partidas sin tocar impuestos, sin subir impuestos, se van a retocar otras partidas para que el Presupuesto cumpliera con la orden de ser superávit, o sea que no gastáramos más de lo que los argentinos generamos”.

El equilibrio fiscal y la confianza internacional

Gonzáles sostuvo que el equilibrio fiscal fue una premisa desde el inicio de la gestión nacional: “Desde el día cero que Javier se hizo cargo del Gobierno Nacional, fue una palabra santa que se gastara menos de lo que se generaba”.

En ese marco, afirmó que el Presupuesto refleja una política que ya se venía aplicando: “Este presupuesto refleja lo que ya se viene haciendo, que básicamente es lo que logró bajar el riesgo país de más de 2.000 puntos a menos de 600 como está hoy, que logró estabilizar el dólar”. Finalmente, agregó:

Cambios estructurales y mirada PYME

Al referirse al impacto de las reformas, el diputado de La Libertad Avanza habló desde su experiencia en el sector productivo: “Lo que yo siempre le transmitía a la gente en la campaña, es que yo estaba en el sector PYME, sigo estando en el sector PYME, creo que lo estamos pidiendo a gritos, son cambios que llevan tiempo”.

También recordó el contexto heredado: “Recordemos que llevamos 20, 30 años de destrucción del país, de gastar mucho más de lo que generábamos, por eso terminábamos en esa inflación, veníamos una pandemia que literalmente destruyó empresas una atrás de la otra”.

La Reforma Laboral

Sobre uno de los proyectos centrales, Gonzáles consideró que la Reforma Laboral es una demanda generalizada. “Las reformas estructurales que se nos pidieron durante toda la campaña se están haciendo ahora, la Reforma Laboral puede ser el puente en primer término, que equilibre un poco el esfuerzo que hace por ejemplo la PYME del interior, a diferencia de lo que pasa en Buenos Aires”.

Y añadió: “Yo creo que la Reforma Laboral la están pidiendo todos los argentinos, desde los empresarios hasta los trabajadores”.

En ese sentido, explicó: “Hay que entender varias cosas con la Reforma Laboral, primero que no viene a quitar derechos sino que viene a dar derechos”. Asimismo, detalló la situación del empleo informal:

La ley de Inocencia Fiscal

Gonzáles también se refirió al proyecto conocido como “ley de los dólares bajo el colchón”, que se trata en el Senado. Y explicó su alcance: “La ley de Inocencia Fiscal lo que busca es no castigar a este al que ahorró 5, 10, 20 mil dólares”.

Según señaló, la iniciativa apunta a facilitar el uso de esos ahorros: “Con esta ley lo que va a permitir es que vos puedas hoy volcarlos al mercado, comprar una propiedad, comprarte un auto, guardarlos en tu caja de ahorro, sin tener que pasar por que crean que sos un delincuente porque ahorraste”.

Perspectiva para los próximos meses

Finalmente, el diputado remarcó que el Congreso continuará trabajando sin interrupciones, expresando: “Nosotros entramos el 10 de diciembre, asumimos, se llamó a Extraordinarias donde se trató en la Cámara de Diputados tres proyectos de ley”. Sobre estos proyectos detalló que los mismos fueron:

Una es el Presupuesto 2026, que pasó al Recinto y se aprobó. La ley de Inocencia Fiscal que se sacó dictamen, pasó a Recinto y se aprobó. Una ley que busca que el Estado no gaste más de lo genera. Ese proyecto se aprobó en Comisión, pasó al Recinto, pero no se terminó de discutir. Se tratará más adelante.

Y concluyó con una reflexión sobre el reclamo social: “Creo que la gente se cansó de que la casta política se tome tres meses de vacaciones, cobren salarios desorbitantes y no trabajan, la gente lo que nos está pidiendo a los gritos es que trabajemos, que sancionemos las leyes que hacen falta, que las reformas que este país necesita”.