Designaron veedores en la AFA y auditarán balances y contratos por 180 días

El Gobierno nacional dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días hábiles, con el objetivo de auditar su funcionamiento contable y administrativ o tras la detección de posibles irregularidades.

Tensión. En medio del conflicto con la AFA, el Gobierno vuelve a impulsar las SAD

Causa. La Inspección General de Justicia pidió designar veedores en la AFA por falta de información contable

La medida fue formalizada por el Ministerio de Justicia , a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), y alcanza a la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia .

La resolución no implica una intervención plena ni el desplazamiento de autoridades, sino un mecanismo de control reforzado que permite supervisar la documentación interna de la AFA. Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco , quienes tendrán facultades para:

AFA

El trabajo concluirá con un informe final que podría derivar en sanciones administrativas o acciones judiciales. La IGJ impulsó la veeduría tras detectar lo que calificó como “graves irregularidades” en la entidad. Entre los principales puntos observados se encuentran:

Demoras en la presentación de balances

Falta de documentación respaldatoria

Información contable insuficiente

Falta de respuesta a requerimientos del organismo

El foco está puesto en los estados contables recientes, en un contexto donde la AFA incrementó significativamente sus ingresos tras el Mundial de Qatar, impulsados por derechos televisivos y contratos comerciales.

También se investigan operaciones con empresas privadas e intermediarios, así como el circuito de los fondos generados por el fútbol argentino.

La disputa por el control y el trasfondo político

Uno de los ejes del conflicto es la discusión sobre qué organismo debe fiscalizar a la AFA. Desde la entidad sostienen que trasladaron su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que implicaría quedar bajo control provincial. Sin embargo, la IGJ rechaza ese planteo y asegura que la sede sigue en la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión fue adoptada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien aclaró que no busca “salvar ni perseguir a la AFA”, aunque la medida se da en un contexto de fuerte tensión institucional.

Qué puede pasar tras la auditoría en AFA

La veeduría es una instancia intermedia que no implica sanciones inmediatas, pero abre la puerta a posibles decisiones futuras.

Según el resultado del informe, el Gobierno podría aplicar sanciones administrativas; impugnar actos de la AFA y avanzar con una intervención más profunda. Por su parte, la AFA podría judicializar la medida, lo que trasladaría el conflicto a los tribunales.

Mientras tanto, los veedores iniciarán el análisis de la documentación para determinar si el crecimiento económico del fútbol argentino estuvo acompañado por mecanismos adecuados de transparencia y control.