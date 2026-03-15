AFA y CONMEBOL respondieron a la UEFA por la Finalissima: qué dice el comunicado

Luego de que la UEFA anunciara la cancelación de la Finalissima, la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL difundieron un comunicado conjunto en el que explicaron su posición sobre la organización del partido entre Argentina y España .

Fútbol. La Finalissima entre Argentina y España podría cambiar de sede: dónde se jugaría

Según indicaron, ambas instituciones manifestaron en todo momento su voluntad de disputar el encuentro en una sede neutral y aseguraron que aceptaron la sede propuesta después de una insistencia por parte del organismo europeo.

Sin embargo, señalaron que no se pudo alcanzar un acuerdo final debido a la fecha del partido .

En el comunicado, AFA y CONMEBOL recordaron que originalmente la Finalissima iba a disputarse en Qatar , sede acordada meses atrás entre ambas confederaciones.

Tras descartarse esa posibilidad, comenzaron a analizar alternativas. En ese contexto, remarcaron que la idea de disputar un único partido en Madrid no cumplía con el principio de equidad deportiva, ya que no se trataría de una sede neutral.

Por ese motivo, continuaron las conversaciones para encontrar un escenario que garantizara igualdad de condiciones para ambas selecciones.

La Finalissima 2026 entre España y Argentina.

La propuesta de jugar en italia

De acuerdo al comunicado, el sábado 14 de marzo la AFA recibió la propuesta de jugar el partido en Italia, en una sede neutral, con fecha prevista para el 27 de marzo.

Las autoridades del fútbol argentino aceptaron la idea sin objeciones respecto al lugar, pero solicitaron modificar la fecha y propusieron disputar el encuentro el 31 de marzo. Sin embargo, la UEFA informó que no era posible organizar el partido en esa fecha, apenas cuatro días después de la propuesta original.

Agradecimientos pese a la cancelación

Finalmente, AFA y CONMEBOL lamentaron que no se haya podido concretar el partido pese a los esfuerzos realizados para disputar el encuentro entre los campeones de América y Europa.

En el comunicado también agradecieron a Qatar por su predisposición para albergar el evento, así como a la UEFA y a la Real Federación Española de Fútbol por los intentos de llevar adelante el partido.

De esta manera, la Finalísima entre Argentina y España quedó oficialmente cancelada, pese a las negociaciones que se mantuvieron durante las últimas semanas.