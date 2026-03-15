Se canceló la Finalissima entre Argentina y España: la UEFA confirmó que no se jugará

La UEFA confirmó oficialmente la cancelación de la Finalísima que debía enfrentar a Argentina , campeona de la Copa América 2024, y España , campeona de la Eurocopa 2024.

Fútbol. La Finalissima entre Argentina y España podría cambiar de sede: dónde se jugaría

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El partido estaba previsto para el 27 de marzo en Qatar , pero no podrá disputarse debido a la situación política actual en la región , según informó el organismo europeo en un comunicado.

Desde la UEFA explicaron que, tras conversaciones con las autoridades organizadoras en Qatar, se concluyó que no estaban dadas las condiciones para llevar adelante el evento .

En el comunicado oficial , la UEFA señaló que la cancelación representa “una gran decepción” tanto para el organismo como para los organizadores.

La entidad destacó además la predisposición de Qatar para albergar el encuentro y remarcó que el país “ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia”.

También agradeció al comité organizador y a las autoridades qataríes por el trabajo realizado para intentar concretar el partido.

Las alternativas que no prosperaron

Ante la imposibilidad de disputar el encuentro en Qatar, la UEFA aseguró que exploró distintas sedes alternativas, aunque ninguna logró prosperar.

Una de las propuestas era jugar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con reparto equitativo de entradas para las hinchadas. Sin embargo, esa opción fue rechazada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Otra alternativa era disputar la Finalísima a doble partido, uno en Madrid el 27 de marzo y otro en Buenos Aires en una ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América 2028. Esta propuesta también fue descartada.

La UEFA incluso planteó buscar una sede neutral en Europa para jugar el 27 o el 30 de marzo, pero tampoco hubo acuerdo.