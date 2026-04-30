¿A qué hora juega hoy River vs Bragantino por Copa Sudamericana?

River Plate afrontará un nuevo compromiso por la Copa Sudamericana 2026 con una visita de riesgo en Brasil . Este jueves desde las 21.30 , el conjunto argentino se medirá ante RB Bragantino en el estadio Cícero de Souza Marques , en el marco de la tercera fecha del Grupo H .

El equipo conducido por Eduardo Coudet llega en la cima de la zona e intentará sumar de a tres para afianzarse como líder , mientras que el conjunto paulista buscará hacerse fuerte en casa y prenderse en la lucha por la clasificación .

El equipo de River Plate atraviesa un presente favorable tras enderezar su rendimiento en el ámbito local y sostener una campaña consistente en la Copa Sudamericana 2026 . En el certamen acumula cuatro unidades , con un empate en el debut y un triunfo en el Monumental , lo que lo ubica como uno de los líderes del grupo .

De cara al cruce en San Pablo, el técnico Eduardo Coudet repetiría gran parte de la formación anterior, aunque mantiene algunas incógnitas en la zona ofensiva del mediocampo y en la delantera.

RB Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana 2026.

El presente de RB Bragantino

RB Bragantino está obligado a sumar puntos para no quedar relegado en el Grupo H. El conjunto paulista acumula tres unidades, producto de una victoria y una caída en sus dos primeras presentaciones. En el Brasileirão viene de un traspié reciente, aunque apuesta a su fortaleza como local para poner en aprietos a River Plate.

El encuentro también tendrá un condimento especial por la presencia de jugadores con pasado en el fútbol argentino y por un historial reciente favorable del equipo brasileño frente a rivales de ese país.

Isidro Pitta, el delantero de Bragantino.

Datos del partido de RB Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana 2026