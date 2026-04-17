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17 de abril de 2026 - 09:33
Deportes.

Fuerte sanción a Marcos Rojo tras su expulsión en el clásico entre Racing y River

El defensor recibió la roja por una agresión a Martínez Quarta y luego protagonizó un fuerte cruce con el árbitro Zunino. ¿Cuántas fechas le dieron?

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La dura sanción para Marcos Rojo tras la catarata de insultos al árbitro Zunino en el clásico de Racing vs River. &nbsp;

La dura sanción para Marcos Rojo tras la catarata de insultos al árbitro Zunino en el clásico de Racing vs River.

 

La expulsión de Marcos Rojo en el clásico entre Racing Club y River Plate terminó de completar un episodio ya cargado de polémica. El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió aplicarle una sanción de cuatro partidos, a raíz del golpe a Lucas Martínez Quarta y de una serie de fuertes insultos dirigidos al árbitro Sebastián Zunino.

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El exjugador de Boca Juniors recibió la tarjeta roja en el segundo tiempo por una agresión sin disputa del balón contra Martínez Quarta, una jugada que fue revisada por el VAR y considerada conducta violenta. Sin embargo, lo más grave se produjo después de esa acción.

La dura sanción para Marcos Rojo tras la catarata de insultos al árbitro Zunino en el clásico de Racing vs River.

Las fuertes palabras de Marcos Rojo al árbitro

De acuerdo con el informe del árbitro, el defensor central tuvo una reacción completamente fuera de lugar contra Zunino, con una seguidilla de insultos que fueron registrados en el acta oficial del encuentro. Entre las expresiones consignadas, el juez destacó: “Sos un hijo de mil puta. ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la concha de tu madre, cagón de mierda”.

El escrito también señala que el ex Manchester United ya había recibido una tarjeta amarilla con anterioridad por sus protestas, lo que empeora su situación desde el punto de vista disciplinario.

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El incidente no se limitó a lo ocurrido en el campo de juego: el informe también detalla la expulsión de un miembro del cuerpo técnico de la Academia por agravios dirigidos al cuarto árbitro, lo que da cuenta del elevado nivel de tensión que se vivió durante la derrota del equipo de Avellaneda en el Cilindro.

La decisión de El Tribunal de Disciplina de la AFA

En este contexto, el Tribunal de Disciplina de la AFA será el encargado de determinar la sanción correspondiente, que podría ser estricta debido a la suma de la agresión física y las reiteradas expresiones insultantes.

AFA suspendió por cuatro fechas a Marcos Rojo tras su expulsión ante River y el insulto al árbitro.

En una jornada que ya venía siendo adversa en lo deportivo —condicionada por una equivocación del propio jugador en el primer tanto de River—, Marcos Rojo cerró su participación con un episodio de fuerte repercusión que lo dejará a la espera de la definición sobre si Racing logra avanzar a los playoffs, en caso de que el entrenador Gustavo Costas decida tenerlo en cuenta.

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