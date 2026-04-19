Aldosivi y Racing Club empataron 1 a 1

El Tiburón y la Academia firmaron tablas (1 - 1) este domingo, en el encuentro correspondiente a la fecha 15.
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El Tiburón y la Academia firmaron tablas (1 - 1) este domingo, en el encuentro correspondiente a la fecha 15.
A pesar de comenzar en desventaja con un gol de Felipe Anso al minuto 43 del primer tiempo, Racing Club consiguió empatar el partido con un gol ejecutado por Matías Zaracho en el minuto 38 de la segunda etapa.
En el minuto 43 de la primera etapa, Felipe Anso levantó el ánimo de el Tiburón y se llevó todos los aplausos. El volante eludió la marca por la banda derecha y, en el área grande, disparó con certeza al palo izquierdo, sin posibilidad para el arquero Facundo Cambeses.
Racing Club ensayó 21 remates al arco durante el partido y si bien superó a su contrincante (que solo tuvo 8 disparos), no le alcanzó para romper la paridad. Del total, 13 de ellos tuvieron destino de arco y 7 terminaron afuera.
La figura del partido fue Matías Zaracho. El volante de Racing Club metió 1 gol, efectuó 27 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.
Felipe Anso también jugó un buen partido. El volante de Aldosivi metió 1 gol, efectuó 4 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.
El estratega de Aldosivi, Israel Damonte, paró al once inicial con una formación 3-6-1 con Axel Werner en el arco; Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar y Santiago Moya en la línea defensiva; Rodrigo González, Esteban Rolón, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Lucas Rodríguez y Martin Garcia en el medio; y Nicolás Cordero en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Gustavo Costas salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Facundo Cambeses bajo los tres palos; Ezequiel Cannavó, Franco Pardo, Nazareno Colombo y Agustín García Basso en defensa; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa y Adrián Fernández en la mitad de cancha; y Gonzalo Sosa, Adrián Martínez y Duván Vergara en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el Mundialista de Mar del Plata fue Nazareno Arasa.
Para la siguiente fecha, el Tiburón actuará de visitante frente a River Plate, mientras que la Academia recibirá a Barracas Central.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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