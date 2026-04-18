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18 de abril de 2026 - 20:49
Liga Profesional

EN VIVO: Independiente busca ampliar la ventaja 2-1 sobre Defensa y Justicia en el segundo tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

El Rojo lucha por mantener la ventaja en el comienzo del complemento.

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Las estadísticas del encuentro entre Independiente y Defensa y Justicia del Apertura:

  • Posesión: Independiente (39%) VS Defensa y Justicia (61%)
  • Tiros al arco: Independiente (1) VS Defensa y Justicia (0)
  • Fouls cometidos: Independiente (5) VS Defensa y Justicia (4)
  • Pases Correctos: Independiente (233) VS Defensa y Justicia (132)
  • Pases Incorrectos: Independiente (61) VS Defensa y Justicia (43)
  • Recuperaciones: Independiente (15) VS Defensa y Justicia (13)
  • Tarjetas Amarillas: Independiente (2) VS Defensa y Justicia (0)
Así llegan Independiente y Defensa y Justicia

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

Independiente llega con resultado de empate, 1-1, ante Boca Juniors. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 8 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura

Defensa y Justicia cayó derrotado 1 a 2 ante Talleres. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 9 goles y recibió 7.

El juez seleccionado para el partido en la Caldera del Diablo fue Sebastián Martínez.

Formación probable de Independiente

Gustavo Quinteros propuso una alineación 4-3-3 con Rodrigo Rey en el arco; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala como defensores; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone y Ignacio Malcorra como centrocampistas; y Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo como delanteros.

Formación probable de Defensa y Justicia

Por su parte, Mariano Soso se decidió por un esquema 5-2-3, con Cristopher Fiermarín defendiendo el arco; Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, David Martínez, Lucas Souto como zagueros; Santiago Sosa Yung y Aarón Molinas en el centro del campo; y con Facundo Altamira, Juan Manuel Gutiérrez y Alan Coria como atacantes.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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