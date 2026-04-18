EN VIVO: Independiente busca ampliar la ventaja 2-1 sobre Defensa y Justicia en el segundo tiempo

El Rojo lucha por mantener la ventaja en el comienzo del complemento.
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El Rojo lucha por mantener la ventaja en el comienzo del complemento.
Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.
Independiente llega con resultado de empate, 1-1, ante Boca Juniors. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 8 tantos en el rival en esos encuentros.
Defensa y Justicia cayó derrotado 1 a 2 ante Talleres. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 9 goles y recibió 7.
El juez seleccionado para el partido en la Caldera del Diablo fue Sebastián Martínez.
Gustavo Quinteros propuso una alineación 4-3-3 con Rodrigo Rey en el arco; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala como defensores; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone y Ignacio Malcorra como centrocampistas; y Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo como delanteros.
Por su parte, Mariano Soso se decidió por un esquema 5-2-3, con Cristopher Fiermarín defendiendo el arco; Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, David Martínez, Lucas Souto como zagueros; Santiago Sosa Yung y Aarón Molinas en el centro del campo; y con Facundo Altamira, Juan Manuel Gutiérrez y Alan Coria como atacantes.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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