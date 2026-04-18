Se enfrentan Gimnasia (Mendoza) y Lanús por la fecha 15

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El próximo lunes 20 de abril, a partir de las 21:45 (hora Argentina), Lanús visita a Gimnasia (Mendoza) en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por el duelo correspondiente a la fecha 15 del Apertura.

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Lanús La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura Gimnasia (Mendoza) viene de empatar ante Platense por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura Lanús viene de vencer a Banfield en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 8 goles y 2 le han convertido.

La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Gimnasia (Mendoza): el clásico del Parque contra Independiente Riv. (M). Los eternos rivales jugarán el 26 de abril, desde las 15:00 (hora Argentina), en el estadio Bautista Gargantini. El encargado de impartir justicia en el partido será Felipe Viola.

Fecha y rival de Gimnasia (Mendoza) en el próximo partido del Apertura Fecha 15: vs Lanús: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): 26 de abril - 15:00 (hora Argentina) Fecha y rival de Lanús en el próximo partido del Apertura Fecha 15: vs Gimnasia (Mendoza): 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Central Córdoba (SE): 24 de abril - 19:15 (hora Argentina) Horario Gimnasia (Mendoza) y Lanús, según país Argentina: 21:45 horas

Colombia y Perú: 19:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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