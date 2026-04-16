EN VIVO: El partido se pone 1 a 0 a favor de Lanús

¡Se abre el marcador! Al minuto 67, llegó el gol de Yoshan Valois y los locales se quedan con la victoria parcial frente a Always Ready.

Se enfrentan Flamengo e Independiente Medellín por la fecha 2 del grupo A

EN VIVO: Palmeiras y Sporting Cristal intentan romper el empate 1-1 en el segundo tiempo

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Lanús quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Mirassol por un resultado de 0 a 1.

Los dos equipos necesitan urgentemente empezar a sumar para alejarse de la zona roja y recuperar terreno en el torneo. El Granate es el colista del grupo y llega sin conseguir ni un triunfo. Always Ready se ubica en penúltimo lugar y tampoco tiene puntos hasta el momento.

El juez elegido para dirigir el partido en la Fortaleza fue Alexis Herrera.

Formación de Lanús hoy

El técnico Mauricio Pellegrino dispuso una formación 4-5-1 con Nahuel Losada bajo los tres palos; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich en la zaga; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore, Eduardo Salvio, Franco Watson y Lucas Besozzi en la mitad de cancha; y Ramiro Carrera como delantero.

Formación de Always Ready hoy

Por su parte, Julio César Baldivieso sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Alain Baroja; Richet Gómez, Luis Caicedo, Alex Rambal, Marcelo Suárez en el muro defensivo; Héctor Cuellar, Yhormar Hurtado, Fernando Saucedo, Rai Lima y Fernando Nava en el centro del campo; y Enrique Triverio en la delantera.

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FUENTE: BsAs (DataFactory)