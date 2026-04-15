Independiente del Valle se enfrentará ante UCV por la fecha 2 del grupo H

Por la fecha 2 del grupo H de la Copa Libertadores, Independiente del Valle se mide hoy frente a UCV, a partir de las 23:00 (hora Argentina) en el estadio Banco Guayaquil.
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Por la fecha 2 del grupo H de la Copa Libertadores, Independiente del Valle se mide hoy frente a UCV, a partir de las 23:00 (hora Argentina) en el estadio Banco Guayaquil.
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Independiente del Valle llega con resultado de empate, 0-0, ante Rosario Central.
UCV llega triunfante luego de ver caer a Libertad con un marcador 3-1.
UCV lidera el Grupo H en esta competencia con 3 y 3 puntos, mientras que Ind. del Valle se sitúa en segunda posición y sumó 1.
Jordi Espinoza Valles es el árbitro designado para controlar el partido.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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