miércoles 15 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de abril de 2026 - 10:20
Jujuy.

Buscan a un adolescente en Jujuy

Se trata de Daniel Alejandro Ortega, de 14 años de edad de Palpalá.

Federico Franco
Por  Federico Franco
busqueda de personas (3)

Difundieron en Jujuy dos pedidos de búsqueda para dar con el paradero de Daniel Alejandro Ortega de 14 años de edad que desapareció en Palpalá el 14 de abril. Y también reportaron la desaparición de Camila Valentina Torales de 16 años. En el caso de esta joven, es oriunda de Monterrico y también fue vista por última vez el 14 de abril.

Lee además
Detuvieron a un menor acusado de balear a la niña en Godoy Cruz.
Policiales.

Capturan a un adolescente sospechoso de dispararle a una nena en Mendoza
El hombre involucrado tenía medidas restrictivas vigentes por hechos anteriores y quedó a disposición de la Justicia. (imagen ilustrativa)
Policiales.

Detuvieron a un hombre que intentó apuñalar a su propia familia

El aviso fue emitidos por el Comité Interinstitucional de Actuación en casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes y personas de la Diversidad (CINDAC).

Se solicita a la comunidad aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlos, comunicándose al 911, a la comisaría más cercana o a los números de WhatsApp habilitados: 388-6828607 y 388-6860239.

Daniel Alejandro Ortega

Daniel Alejandro Ortega tiene 14 años, mide 1,70 metros y fue reportado como desaparecido el 14 de abril de 2026 en Palpalá.

Según el parte, tiene contextura física robusta, tez trigueña, cabello negro con degrade en los costados y ojos marrones. Vestía pantalón deportivo negro, buzo canguro negro, zapatillas azules y mochila negra.

image

Cómo aportar información

Desde CINDAC pidieron que, ante cualquier dato que pueda servir para encontrarlos, la información sea comunicada de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.

También se pueden enviar mensajes por WhatsApp a los teléfonos 388-6828607 y 388-6860239.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Capturan a un adolescente sospechoso de dispararle a una nena en Mendoza

Detuvieron a un hombre que intentó apuñalar a su propia familia

Choque en Ciudad Cultural: un auto y una camioneta protagonizaron un fuerte siniestro

Perico: hospitalizaron a un hombre con un cuchillo incrustado en el oído

Intento de femicidio en Perico: se conoció cómo está actualmente la víctima

Lo que se lee ahora
intento de femicidio en perico: se conocio como esta actualmente la victima
Policiales.

Intento de femicidio en Perico: se conoció cómo está actualmente la víctima

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Buscan a un adolescente en Jujuy
Jujuy.

Buscan a un adolescente en Jujuy

Bono extraordinario por el Día del Trabajador. video
Jujuy.

Este viernes 17 de abril pagarán el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

Carlos Sadir en Política a las Brasas: Venimos haciendo todo el esfuerzo para acompañar los salarios video
Política.

Carlos Sadir en Política a las Brasas: "Venimos haciendo todo el esfuerzo para acompañar los salarios"

Decomisaron un cargamento de carbonato de sodio con destino a Jujuy
Policiales.

En Santa Fe secuestraron 27 toneladas de carbonato de sodio que iban hacia Jujuy

Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Cambio de horario para Gimnasia de Jujuy vs Almagro: a qué hora se jugará

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel