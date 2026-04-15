Buscan a un adolescente en Jujuy

Difundieron en Jujuy dos pedidos de búsqueda para dar con el paradero de Daniel Alejandro Ortega de 14 años de edad que desapareció en Palpalá el 14 de abril. Y también reportaron la desaparición de Camila Valentina Torales de 16 años. En el caso de esta joven, es oriunda de Monterrico y también fue vista por última vez el 14 de abril.

El aviso fue emitidos por el Comité Interinstitucional de Actuación en casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes y personas de la Diversidad (CINDAC).

Se solicita a la comunidad aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlos, comunicándose al 911, a la comisaría más cercana o a los números de WhatsApp habilitados: 388-6828607 y 388-6860239.

Daniel Alejandro Ortega Daniel Alejandro Ortega tiene 14 años, mide 1,70 metros y fue reportado como desaparecido el 14 de abril de 2026 en Palpalá.

Según el parte, tiene contextura física robusta, tez trigueña, cabello negro con degrade en los costados y ojos marrones. Vestía pantalón deportivo negro, buzo canguro negro, zapatillas azules y mochila negra. image Cómo aportar información Desde CINDAC pidieron que, ante cualquier dato que pueda servir para encontrarlos, la información sea comunicada de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana. También se pueden enviar mensajes por WhatsApp a los teléfonos 388-6828607 y 388-6860239.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.