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15 de abril de 2026 - 21:04
Copa Libertadores

Cruzeiro sufrió una amarga derrota ante U. Católica, cayendo por 2 a 1 con un gol agónico

Todo lo que dejó el duelo entre Cruzeiro y U. Católica: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Libertadores.

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Cruzeiro sufrió una amarga derrota ante U. Católica, cayendo por 2 a 1 con un gol agónico
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Este miércoles, U.Católica sumó 3 puntos en el partido por la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores frente a Cruzeiro. Pasados 29 minutos de juego en el primer tiempo, Justo Giani adelantó a su equipo con un cabezazo. No obstante, Cruzeiro niveló el marcador con un remate desde los doce pasos de Matheus Pereira al minuto 14 de la segunda etapa. La respuesta de U. Católica llegó en el minuto 48' de la misma mitad, con un cabezazo ejecutado por Jimmy Martínez que terminó en gol, asegurando así el resultado final de 2-1.

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Néiser Villarreal, delantero de Cruzeiro, y Fernando Zampedri, delantero de U. Católica, se quedaron con las ganas de convertir cuando sus disparos terminaron impactando en el palo.

Aunque tuvo más disparos (17), Cruzeiro no logró llevarse la victoria y cayó ante U. Católica. Según las estadísticas, 6 disparos fueron al arco, 1 al poste y 9 afuera.

El desempeño Jimmy Martínez lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de U. Católica metió 1 gol y efectuó 6 pases correctos.

Matheus Pereira fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Cruzeiro mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 6 veces al arco contrario y acertar 18 pases correctos.

A los 78 minutos de la segunda etapa, el volante Gérson levantó al público con un caño a Matías Palavecino.

El estratega de Cruzeiro, Artur Jorge, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Matheus Cunha en el arco; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Lucas Villalba y Kaiki Bruno en la línea defensiva; Matheus Henrique, Christian y Gérson en el medio; y Wanderson, Néiser Villarreal y Matheus Pereira en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Daniel Garnero salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Vicente Bernedo bajo los tres palos; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Cristian Cuevas en la mitad de cancha; y Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani en la delantera.

Carlos Betancur Gutiérrez fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Mineirão.

En la siguiente jornada Cruzeiro se enfrentará de local ante Boca Juniors y U.Católica disputará el juego de visitante frente a Barcelona.

El resultado del duelo deja a U. Católica en el segundo puesto con 3 puntos, mientras que Cruzeiro se ubica en tercer lugar con 3 unidades.

Cambios en Cruzeiro
  • 45' 2T - Salieron Wanderson por Keny Arroyo y Kauã Moraes por William
  • 71' 2T - Salió Matheus Henrique por Lucas Silva
  • 82' 2T - Salió Néiser Villarreal por Chico da Costa
  • 89' 2T - Salió Christian por Bruno Rodrigues
Amonestados en Cruzeiro:
  • 3' 2T Gérson (Conducta antideportiva), 8' 2T Matheus Pereira (Conducta antideportiva), 17' 2T Matheus Henrique (Conducta antideportiva), 20' 2T Lucas Romero (Insultar o desaprobar al árbitro) y 35' 2T Lucas Silva (Conducta antideportiva)

Cambios en U. Católica
  • 77' 2T - Salieron Eugenio Mena por Matías Palavecino y Clemente Montes por Roque Arancibia
  • 88' 2T - Salieron Fernando Zampedri por Jimmy Martínez y Justo Giani por Juan Rossel
Amonestados en U. Católica:
  • 31' 1T Justo Giani (Conducta antideportiva), 3' 2T Fernando Zuqui (Conducta antideportiva), 13' 2T Vicente Bernedo (Insultar o desaprobar al árbitro) y 16' 2T Jhojan Valencia (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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