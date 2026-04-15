Cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en marzo

El INDEC informó una inflación de 3,4% en marzo, con fuerte incidencia de alimentos y bebidas no alcohólicas: la carne picada, la paleta y el cuadril estuvieron entre los productos que más aumentaron.

País. El INDEC dará a conocer hoy la inflación de marzo y estiman que rondará el 3%

El Índice de Precios al Consumidor volvió a acelerarse en marzo. Mientras Educación fue la división con mayor suba, los alimentos mostraron incrementos fuertes, sobre todo en carnes y productos frescos.

La inflación de marzo fue de 3,4% a nivel nacional, según informó el INDEC, y acumuló 9,4% en lo que va de 2026 y 32,6% en los últimos doce meses . Dentro de ese escenario, uno de los rubros que más pesó sobre el bolsillo fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas , que subió 3,4% y tuvo una incidencia clave en el dato general.

De acuerdo con el organismo, la división de mayor aumento del mes fue Educación , con 12,1% , seguida por Transporte , con 4,1% . Más atrás quedaron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles , con 3,7% , y Recreación y cultura , con 3,6% . En ese marco, el INDEC remarcó que la división con mayor incidencia regional en marzo fue justamente Alimentos y bebidas no alcohólicas , impulsada principalmente por la suba de carnes y derivados , que en el GBA aumentaron 6,9% .

Cuáles fueron los alimentos que más subieron en marzo

Los mayores aumentos de marzo se dieron en varios alimentos básicos y, sobre todo, en carnes. El producto con mayor suba fue la naranja, con 8,5%, seguido por la carne picada común, con 8,4%, la paleta, con 8%, y el cuadril y la nalga, ambos con 7,7%.

Este fue el dato de inflación de julio 2025, según el INDEC. Inflación en Argentina: los alimentos que más subieron.

También aumentaron con fuerza el pollo entero, con 7,5%, el filet de merluza fresco, con 6,6%, la banana, con 6,1%, las hamburguesas congeladas, con 6%, la salchicha tipo Viena, con 5,8%, el azúcar, con 5,7%, el asado, con 5,5%, el salame, con 5,4% y el aceite de girasol, con 5,2%.

Entre otros alimentos que también subieron en marzo aparecen el jamón cocido, con 4,1%; la leche fresca en sachet, con 2,6%; el yogur firme y los quesos pategrás y sardo, con 2,8%; el dulce de leche, con 2,2%; los fideos secos, con 2,4%; el pan francés, con 1,6%; y la gaseosa base cola, también con 1,6%.

Qué alimentos bajaron

En marzo también se registraron bajas en varios alimentos, sobre todo en frutas y verduras. El limón cayó 12,5%, la manzana deliciosa bajó 12,4%, la lechuga retrocedió 8,6%, el zapallo anco cayó 8,5%, el tomate redondo bajó 6,7%, la papa retrocedió 2,5%, el arroz blanco simple cayó 1,2%, la harina de trigo común bajó 1,7% y los huevos cayeron 1%.

El INDEC explicó que los estacionales subieron apenas 1% en marzo porque las alzas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria fueron compensadas por bajas en verduras y frutas. A la vez, los regulados avanzaron 5,1%, mientras que el IPC núcleo se ubicó en 3,2%.

Cómo quedó la inflación por regiones

Por regiones, el mayor aumento de marzo se dio en el Noreste, con 4,1%, seguido por el Noroeste, con 4%. El GBA marcó 3,4%, igual que el promedio nacional, mientras que la región Pampeana registró 3,3%, Cuyo tuvo 3,2% y Patagonia cerró con 2,5%.

En el caso del Noroeste, además, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 4,4%, por encima del promedio nacional para ese mismo segmento.