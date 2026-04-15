miércoles 15 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de abril de 2026 - 07:06
País.

Cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en marzo

La inflación de marzo fue de 3,4% y la interanual acumula 32,6%. En el rubro alimentos, las mayores subas se dieron en la carne y otros productos básicos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Alimentos (foto ilustrativa).

Alimentos (foto ilustrativa).

El INDEC informó una inflación de 3,4% en marzo, con fuerte incidencia de alimentos y bebidas no alcohólicas: la carne picada, la paleta y el cuadril estuvieron entre los productos que más aumentaron.

Lee además
Inflación en Argentina.
País.

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de marzo y estiman que rondará el 3%
El Fondo Monetario Internacional ajustó las previsiones de crecimiento e inflación de Argentina en su último informe global.
Política.

El FMI ajusta sus proyecciones: menor crecimiento y más inflación para la Argentina

El Índice de Precios al Consumidor volvió a acelerarse en marzo. Mientras Educación fue la división con mayor suba, los alimentos mostraron incrementos fuertes, sobre todo en carnes y productos frescos.

La inflación de marzo fue de 3,4% a nivel nacional, según informó el INDEC, y acumuló 9,4% en lo que va de 2026 y 32,6% en los últimos doce meses. Dentro de ese escenario, uno de los rubros que más pesó sobre el bolsillo fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 3,4% y tuvo una incidencia clave en el dato general.

De acuerdo con el organismo, la división de mayor aumento del mes fue Educación, con 12,1%, seguida por Transporte, con 4,1%. Más atrás quedaron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,7%, y Recreación y cultura, con 3,6%. En ese marco, el INDEC remarcó que la división con mayor incidencia regional en marzo fue justamente Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada principalmente por la suba de carnes y derivados, que en el GBA aumentaron 6,9%.

Cuáles fueron los alimentos que más subieron en marzo

Los mayores aumentos de marzo se dieron en varios alimentos básicos y, sobre todo, en carnes. El producto con mayor suba fue la naranja, con 8,5%, seguido por la carne picada común, con 8,4%, la paleta, con 8%, y el cuadril y la nalga, ambos con 7,7%.

Este fue el dato de inflación de julio 2025, según el INDEC.
Inflaci&oacute;n en Argentina: los alimentos que m&aacute;s subieron.

Inflación en Argentina: los alimentos que más subieron.

También aumentaron con fuerza el pollo entero, con 7,5%, el filet de merluza fresco, con 6,6%, la banana, con 6,1%, las hamburguesas congeladas, con 6%, la salchicha tipo Viena, con 5,8%, el azúcar, con 5,7%, el asado, con 5,5%, el salame, con 5,4% y el aceite de girasol, con 5,2%.

Entre otros alimentos que también subieron en marzo aparecen el jamón cocido, con 4,1%; la leche fresca en sachet, con 2,6%; el yogur firme y los quesos pategrás y sardo, con 2,8%; el dulce de leche, con 2,2%; los fideos secos, con 2,4%; el pan francés, con 1,6%; y la gaseosa base cola, también con 1,6%.

Qué alimentos bajaron

En marzo también se registraron bajas en varios alimentos, sobre todo en frutas y verduras. El limón cayó 12,5%, la manzana deliciosa bajó 12,4%, la lechuga retrocedió 8,6%, el zapallo anco cayó 8,5%, el tomate redondo bajó 6,7%, la papa retrocedió 2,5%, el arroz blanco simple cayó 1,2%, la harina de trigo común bajó 1,7% y los huevos cayeron 1%.

El INDEC explicó que los estacionales subieron apenas 1% en marzo porque las alzas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria fueron compensadas por bajas en verduras y frutas. A la vez, los regulados avanzaron 5,1%, mientras que el IPC núcleo se ubicó en 3,2%.

Cómo quedó la inflación por regiones

Por regiones, el mayor aumento de marzo se dio en el Noreste, con 4,1%, seguido por el Noroeste, con 4%. El GBA marcó 3,4%, igual que el promedio nacional, mientras que la región Pampeana registró 3,3%, Cuyo tuvo 3,2% y Patagonia cerró con 2,5%.

En el caso del Noroeste, además, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 4,4%, por encima del promedio nacional para ese mismo segmento.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de marzo y estiman que rondará el 3%

El FMI ajusta sus proyecciones: menor crecimiento y más inflación para la Argentina

La inflación de marzo fue de 3,4% y acumuló 32,6% en los últimos 12 meses

Javier Milei: "El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna"

Uno por uno: los alimentos que ayudan a retrasar el envejecimiento, según la ciencia

Lo que se lee ahora
Temporal en Buenos Aires.
País.

Un fuerte temporal golpeó Buenos Aires: calles inundadas y autos bajo el agua

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Decomisaron un cargamento de carbonato de sodio con destino a Jujuy
Policiales.

En Santa Fe secuestraron 27 toneladas de carbonato de sodio que iban hacia Jujuy

Carlos Sadir en Política a las Brasas: Venimos haciendo todo el esfuerzo para acompañar los salarios video
Política.

Carlos Sadir en Política a las Brasas: "Venimos haciendo todo el esfuerzo para acompañar los salarios"

Tilcara se prepara para el Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral video
Jujuy.

Tumbaya se prepara para el Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral

Carruaje del Secundario 50 de Santuario de Tres Pozos.
Jujuy.

Tres colegios debutarán con carruaje en la FNE 2026

Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Cambio de horario para Gimnasia de Jujuy vs Almagro: a qué hora se jugará

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel