El INDEC dará a conocer hoy la inflación de marzo y estiman que rondará el 3%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el dato de inflación correspondiente a marzo y las proyecciones privadas anticipan que el índice rondaría el 3% , en línea con lo que ocurrió en enero. De confirmarse, sería el registro más alto en lo que va de 2026.

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País. Luis Caputo anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y prometió mejoras desde abril

Según los distintos análisis previos, entre los factores que más incidieron en la suba de precios aparecen los aumentos en educación , canasta básica y combustibles , tres rubros que tuvieron un peso importante en la composición del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este lunes que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3%, aunque sostuvo que a partir de abril comenzará una desaceleración. El funcionario atribuyó el alza a factores vinculados al aumento de los combustibles y a componentes estacionales que suelen impactar con fuerza en el tercer mes del año.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de marzo se ubicaría en torno al 3% , con una suba de medio punto respecto a la medición anterior. En ese mismo informe, la inflación núcleo fue estimada en 2,9% en relación con el mes previo.

El informe también proyecta que el IPC comenzaría a moderarse en los próximos meses, con una desaceleración gradual que llevaría el índice por debajo del 2% hacia la primavera. En ese sentido, las estimaciones marcan un 2,6% para abril y un 2,3% para mayo.

El INDEC dará a conocer el dato de inflación. Inflación en Argentina.

Cómo seguiría la inflación en los próximos meses

Las previsiones del REM indican además que entre junio y julio la inflación podría ubicarse en 2%, mientras que para agosto y septiembre se espera una variación de 1,8%.

Con ese recorrido, el mercado proyecta que la inflación acumulada de 2026 cerraría cerca del 29,1%.

Sin embargo, ese escenario sigue reflejando un contexto desafiante para los consumidores, que atraviesan un día a día marcado por aumentos en distintos sectores sensibles del gasto cotidiano.

El impacto de educación en marzo

Uno de los rubros que más empujó la inflación del mes fue educación, impulsado por el inicio del ciclo lectivo 2026. Según los datos previos, este sector registró un incremento de 8,7%, lo que tuvo un efecto directo sobre el IPC general.

Además, el primer bimestre del año cerró con una inflación acumulada de 5,9%, por lo que el dato de marzo será clave para medir si la tendencia de desaceleración se sostiene o si todavía persisten presiones importantes sobre los precios.