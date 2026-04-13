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13 de abril de 2026 - 18:57
País.

Luis Caputo anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y prometió mejoras desde abril

El ministro de Economía adelantó que el dato del INDEC estará por encima de los meses previos por el impacto del petróleo y la estacionalidad de marzo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo.

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El adelanto se produjo a un día de que el INDEC publique el dato oficial del índice de precios al consumidor. Según explicó Caputo, el número estará por encima de los meses anteriores como consecuencia del efecto que tuvo la suba del petróleo en distintos rubros de la economía.

Por qué Luis Caputo cree que la inflación de marzo será más alta

Durante una disertación en la Bolsa de Comercio de Rosario, el ministro señaló que el contexto internacional influyó de manera directa sobre los costos locales. En ese marco, mencionó especialmente el aumento de los combustibles y su impacto en sectores como el transporte y los pasajes de avión de cabotaje.

También indicó que marzo suele tener factores estacionales que presionan sobre la inflación, entre ellos el comportamiento del rubro educación. Por eso, consideró que el dato del tercer mes del año reflejará ese shock puntual y que se ubicará por encima del umbral del 3%.

La división que registró el mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%).
Luis Caputo habl&oacute; de la inflaci&oacute;n en el pa&iacute;s.

Luis Caputo habló de la inflación en el país.

La promesa de desaceleración desde abril

Pese al dato que se conocerá este martes, Caputo aseguró que el Gobierno espera que desde abril comience un proceso de desaceleración inflacionaria. En esa línea, sostuvo que el escenario que viene será de desinflación combinada con crecimiento económico.

El ministro remarcó además su fuerte optimismo respecto del rumbo económico y afirmó que los próximos meses serán muy positivos para la Argentina.

El mensaje del ministro sobre el dólar y la economía

En su exposición, Caputo también buscó responder a quienes advierten un escenario de crisis. Para eso, puso como ejemplo el comportamiento del dólar y de los activos financieros argentinos.

Según planteó, en contextos históricos de deterioro económico, la Argentina solía mostrar fuertes presiones cambiarias. En cambio, aseguró que hoy ocurre lo contrario: el dólar baja, el Banco Central compra reservas y el riesgo país muestra señales de retroceso.

Con ese argumento, el funcionario insistió en que la economía atraviesa una situación distinta a la de otros momentos de tensión y defendió la estrategia que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei.

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