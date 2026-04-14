La inflación de marzo fue de 3,4% y acumuló 32,6% en los últimos 12 meses

De acuerdo al gráfico oficial, la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor mostró estos valores desde abril de 2025: 2,8% en abril, 1,5% en mayo, 1,6% en junio, 1,9% en julio, 1,9% en agosto, 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre, 2,8% en diciembre, 2,9% en enero, 2,9% en febrero y 3,4% en marzo.
Educación fue lo que más subió en marzo
Entre los rubros relevados por el INDEC, el mayor aumento de marzo se dio en Educación, con una suba de 12,1%.
Detrás quedaron:
Transporte, con 4,1%;
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,7%;
Recreación y cultura, con 3,6%;
Restaurantes y hoteles, con 3,4%;
Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 3,4%.
También se ubicaron por encima o cerca del promedio general Prendas de vestir y calzado, con 3,1%, y Comunicación, con 2,9%.
Más abajo quedaron Salud, con 2,6%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,1%; Bienes y servicios varios, con 1,7%; y Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 1,3%.
En el NOA la inflación fue más alta que el promedio nacional
Por regiones, el mayor aumento de marzo se registró en el Noreste, con 4,1%, seguido por el Noroeste, con 4%.
El detalle regional fue el siguiente:
Noreste: 4,1%
Noroeste: 4,0%
GBA: 3,4%
Nacional: 3,4%
Pampeana: 3,3%
Cuyo: 3,2%
Patagonia: 2,5%
De esta manera, el NOA, región de la que forma parte Jujuy, se ubicó 0,6 puntos por encima del promedio nacional.
Marzo marcó una nueva aceleración
El dato de marzo confirmó una nueva aceleración de los precios respecto de enero y febrero, que habían mostrado una inflación de 2,9% en ambos casos.
Así, el tercer mes del año dejó la variación más alta de los últimos doce meses y volvió a poner en el centro de la escena el impacto de rubros sensibles como educación, transporte, alimentos y servicios básicos.