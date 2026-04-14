La inflación de marzo fue de 3,4% y acumuló 32,6% en los últimos 12 meses

La inflación de marzo fue de 3,4% a nivel nacional y acumuló 32,6% en los últimos doce meses, según informó el INDEC. Se trata del registro mensual más alto del último año, luego de una seguidilla de subas que se aceleró en los primeros meses de 2026.

País. Los salarios en Argentina subieron 2,5% en enero, pero quedaron debajo de la inflación

Datos. La inflación en Jujuy en febrero fue de 3,1% y acumula 32,5% en los últimos 12 meses

De acuerdo al gráfico oficial, la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor mostró estos valores desde abril de 2025: 2,8% en abril, 1,5% en mayo, 1,6% en junio, 1,9% en julio, 1,9% en agosto, 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre, 2,8% en diciembre, 2,9% en enero, 2,9% en febrero y 3,4% en marzo .

Entre los rubros relevados por el INDEC, el mayor aumento de marzo se dio en Educación , con una suba de 12,1% .

Transporte, con 4,1%;

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,7%;

Recreación y cultura, con 3,6%;

Restaurantes y hoteles, con 3,4%;

Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 3,4%.

También se ubicaron por encima o cerca del promedio general Prendas de vestir y calzado, con 3,1%, y Comunicación, con 2,9%.

Más abajo quedaron Salud, con 2,6%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,1%; Bienes y servicios varios, con 1,7%; y Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 1,3%.

En el NOA la inflación fue más alta que el promedio nacional

En la era Milei el SMVM perdió 21,7 puntos porcentuales frente a la inflación. Inflación en Argentina.

Por regiones, el mayor aumento de marzo se registró en el Noreste, con 4,1%, seguido por el Noroeste, con 4%.

El detalle regional fue el siguiente:

Noreste: 4,1%

Noroeste: 4,0%

GBA: 3,4%

Nacional: 3,4%

Pampeana: 3,3%

Cuyo: 3,2%

Patagonia: 2,5%

De esta manera, el NOA, región de la que forma parte Jujuy, se ubicó 0,6 puntos por encima del promedio nacional.

Marzo marcó una nueva aceleración

El dato de marzo confirmó una nueva aceleración de los precios respecto de enero y febrero, que habían mostrado una inflación de 2,9% en ambos casos.

Así, el tercer mes del año dejó la variación más alta de los últimos doce meses y volvió a poner en el centro de la escena el impacto de rubros sensibles como educación, transporte, alimentos y servicios básicos.

Inflación acumulada