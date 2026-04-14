El FMI ajusta sus proyecciones: menor crecimiento y más inflación para la Argentina

El Fondo Monetario Internacional ajustó las previsiones de crecimiento e inflación de Argentina en su último informe global.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer nuevas proyecciones para la economía argentina que alteran de manera significativa las previsiones para 2026 . Según su informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO) , el país registraría un crecimiento del 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

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Esto significa que la tendencia en alza fue medio punto por debajo de lo estimado en octubre . Además, se espera una inflación anual del 30,4% , casi el doble de la previsión previa.

La revisión se dio a conocer en un escenario internacional que el propio FMI caracteriza por un “ shock de oferta adverso ” y un marcado aumento de los costos globales a raíz del conflicto en Medio Oriente .

El ajuste a la baja en las previsiones de crecimiento para Argentina llega luego de medio año en el que el organismo proyectaba una recuperación más acelerada . En octubre , el informe ubicaba la expansión del PIB en 4,0% para 2026 , pero la actualización de abril redujo esa estimación al 3,5% .

La caída de 0,5 puntos porcentuales se explica, según el Fondo, por la desaceleración de la demanda mundial y los efectos derivados de la guerra y las interrupciones en las rutas comerciales, elementos que inciden directamente en el ritmo de la recuperación económica.

A diferencia del recorte en el crecimiento, la estimación de inflación registró una suba mucho más marcada. Mientras que en octubre se proyectaba un alza de precios del 16,4%, la nueva actualización la ubica en 30,4%. El incremento de 14 puntos porcentuales evidencia que el contexto externo profundizó la inercia inflacionaria en el país.

El organismo internacional ajustó sus proyecciones para el país.

Inflación en alza y comparación con el contexto regional

El FMI vincula esta corrección con el efecto en cadena del encarecimiento global de la energía y el transporte, que en Argentina tuvo un impacto mayor y complica la posibilidad de alcanzar niveles de inflación de un dígito.

El reporte también incluye un análisis comparativo a nivel regional, donde se señala que, pese al ajuste, Argentina continúa con una proyección de crecimiento superior al promedio de América Latina.

El FMI proyecta una expansión del 2,3% para América Latina y el Caribe, mientras que economías como Brasil y México crecerían 1,9% y 1,6%, respectivamente. En tanto, Chile mejora su estimación hasta 2,4%, ubicándose cuatro décimas por encima de lo calculado en octubre.

El FMI recortó las previsiones de crecimiento y elevó las de inflación para la Argentina.

En el resto de Sudamérica, los datos muestran desempeños dispares. Perú ajusta levemente al alza su previsión hasta 2,8%, Ecuador pasa de 2,0% a 2,5% y Paraguay eleva su proyección de 3,7% a 4,2%. Venezuela sobresale por el cambio más significativo, al pasar de una contracción de -3,0% a un crecimiento del 4,0%.

En contraste, Uruguay registra una caída de 0,6 puntos, mientras que el Caribe evidencia una revisión negativa de 2,5 puntos porcentuales.

El efecto de la actualización del FMI se inscribe en un panorama internacional atravesado por la volatilidad. El organismo advierte que los conflictos y las disrupciones en las cadenas de suministro impactan directamente en el comercio y en la determinación de precios. En este contexto, las economías que dependen de la importación de energía o tienen problemas para acceder a insumos enfrentan mayores tensiones inflacionarias.

Nuevos desafíos para la economía argentina

Para Argentina, la combinación de una expansión más moderada y una inflación en alza redefine los retos de la política económica.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó nuevas estimaciones para la economía argentina.

La previsión de una inflación que prácticamente duplica el cálculo anterior, sumada a la continuidad de condiciones externas desfavorables, aleja el escenario de estabilidad que se proyectaba medio año atrás. El informe advierte que este nuevo contexto deja de lado la idea de una desaceleración rápida hacia niveles cercanos al 16% y pone el acento en la necesidad de ajustarse a un entorno global más desafiante.

En paralelo, el reporte del FMI indica que la proyección de crecimiento promedio para América Latina y el Caribe se sostiene en 2,3%, sin modificaciones respecto de la estimación previa.