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13 de abril de 2026 - 06:58
Copa Libertadores

Peñarol vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo E de la Copa Libertadores

Todos los detalles de la previa del partido entre Peñarol y Platense, que se jugará el jueves 16 de abril desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Campeón del Siglo. Dirige Derlis López López.

Peñarol vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo E de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Platense y Peñarol se enfrentarán en el estadio Campeón del Siglo el próximo jueves 16 de abril desde las 21:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo E de la Copa Libertadores.

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Así llegan Peñarol y Platense

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Peñarol en partidos de la Copa Libertadores

Peñarol igualó 1-1 frente a Santa Fe.

Últimos resultados de Platense en partidos de la Copa Libertadores

Platense perdió ante Corinthians por 0 a 2.

La necesidad de ambos elencos de sumar es una de las claves de este encuentro. Peñarol es escolta del puntero del grupo con 1 unidad. El Calamar debe ganar para no alejarse de los primeros puestos al ubicarse último sin puntos.

Derlis López López fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Peñarol en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo E - Fecha 3: vs Corinthians: 30 de abril - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 4: vs Platense: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 5: vs Corinthians: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 6: vs Santa Fe: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo E - Fecha 3: vs Santa Fe: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 4: vs Peñarol: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 5: vs Santa Fe: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 6: vs Corinthians: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Peñarol y Platense, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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