Solitario gol le da triunfo 1-0 a Rosario Central sobre Libertad

Durante la fecha 2 del grupo H de la Copa Libertadores, el Canalla se llevó una sufrida victoria por 1 a 0 ante Libertad. Enzo Copetti definió el destino del encuentro, en el minuto 38 del segundo tiempo, al convertir su gol para el Canalla.

Cruzeiro sufrió una amarga derrota ante U. Católica, cayendo por 2 a 1 con un gol agónico

A los 61 minutos del segundo tiempo, el volante Iván Franco tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su disparo rebotó en el palo.

Enzo Giménez se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Rosario Central efectuó 51 pases correctos, recuperó 6 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Emanuel Coronel se destacó por su sólida defensa. El defensa de Rosario Central tuvo un buen nivel por quitar 3 balones y despejar 4 pelotas peligrosas.

El técnico de Libertad, Francisco Arce, propuso una formación 4-5-1 con Ángel González en el arco; Robert Rojas, Diego Viera, Thiago Fernández y Alexis Fretes en la línea defensiva; Álvaro Campuzano, Estiven Villalba, Federico Carrizo, Lucas Sanabria y Matías Espinoza en el medio; y Jorge Recalde en el ataque.

Por su parte, el equipo de Jorge Almirón salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Jeremías Ledesma bajo los tres palos; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández en defensa; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Julián Fernández y Jaminton Campaz en la mitad de cancha; y Alejo Veliz en la delantera.

El árbitro Raphael Claus fue el encargado de supervisar el juego en el Tuyukuá.

En la siguiente fecha Libertad se enfrentará de local ante Independiente del Valle, mientras que el Canalla jugará de visitante frente a UCV.

Rosario Central se afianza en la cima del Grupo H de la Copa Libertadores, con 4 unidades, mientras que Libertad está cada vez más complicado en el último lugar de la tabla sin puntos.

Cambios en Libertad

45' 2T - Salió Robert Rojas por Iván Franco

57' 2T - Salieron Lucas Sanabria por Amin Molinas y Julián Fernández por Enzo Copetti

73' 2T - Salió Federico Carrizo por Gustavo Aguilar

88' 2T - Salió Diego Viera por Rodrigo Acuña Vera

Amonestados en Libertad:

6' 1T Álvaro Campuzano (Conducta antideportiva) y 10' 1T Estiven Villalba (Conducta antideportiva)

Cambios en Rosario Central

70' 2T - Salieron Agustín Sández por Alexis Soto y Alejo Veliz por Guillermo Fernández

86' 2T - Salieron Vicente Pizarro por Federico Navarro y Emanuel Coronel por Carlos Quintana

Amonestados en Rosario Central:

32' 1T Agustín Sández (Conducta antideportiva), 30' 2T Guillermo Fernández (Conducta antideportiva) y 50' 2T Franco Ibarra (Conducta antideportiva)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)