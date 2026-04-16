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16 de abril de 2026 - 20:35
Copa Libertadores

EN VIVO: Palmeiras y Sporting Cristal intentan romper el empate 1-1 en el segundo tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Palmeiras vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo F de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Se puso en marcha el complemento en el estadio Allianz Parque. Palmeiras y Sp. Cristal deberán ajustar su juego para quebrar la paridad.

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Las estadísticas del encuentro entre Palmeiras y Sporting Cristal de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Palmeiras (32%) VS Sporting Cristal (68%)
  • Tiros al arco: Palmeiras (10) VS Sporting Cristal (2)
  • Fouls cometidos: Palmeiras (3) VS Sporting Cristal (5)
  • Pases Correctos: Palmeiras (454) VS Sporting Cristal (153)
  • Pases Incorrectos: Palmeiras (57) VS Sporting Cristal (50)
  • Recuperaciones: Palmeiras (10) VS Sporting Cristal (9)
Así llegan Palmeiras y Sporting Cristal

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores

Palmeiras viene de empatar ante Junior por 1-1.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Copa Libertadores

Sporting Cristal viene de vencer a Cerro Porteño en casa por 1 a 0.

En la tabla del Grupo F, Sp. Cristal está en la cima y tiene 3 puntos con 1 gol anotado, mientras que Palmeiras tiene 1 unidad con 1 tanto y no quiere alejarse de los primeros puestos (ocupa el tercer lugar).

Piero Maza Gómez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Palmeiras hoy

Abel Ferreira se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez y Khellven como defensores; Allan, Marlon Freitas y Andreas Pereira como centrocampistas; y José Manuel López, Ramón Sosa y Jhon Arias como delanteros.

Formación de Sporting Cristal hoy

Por su parte, el entrenador José Mannarino dispuso en campo una estrategia 4-3-3 con Diego Enríquez defendiendo el arco; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano como zagueros; Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti y Yoshimar Yotún en el centro del campo; y con Luis Iberico, Irven Ávila y Max Castro como atacantes.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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