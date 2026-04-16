EN VIVO: Palmeiras y Sporting Cristal intentan romper el empate 1-1 en el segundo tiempo

Se puso en marcha el complemento en el estadio Allianz Parque. Palmeiras y Sp. Cristal deberán ajustar su juego para quebrar la paridad.
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Se puso en marcha el complemento en el estadio Allianz Parque. Palmeiras y Sp. Cristal deberán ajustar su juego para quebrar la paridad.
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Palmeiras viene de empatar ante Junior por 1-1.
Sporting Cristal viene de vencer a Cerro Porteño en casa por 1 a 0.
En la tabla del Grupo F, Sp. Cristal está en la cima y tiene 3 puntos con 1 gol anotado, mientras que Palmeiras tiene 1 unidad con 1 tanto y no quiere alejarse de los primeros puestos (ocupa el tercer lugar).
Piero Maza Gómez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
Abel Ferreira se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez y Khellven como defensores; Allan, Marlon Freitas y Andreas Pereira como centrocampistas; y José Manuel López, Ramón Sosa y Jhon Arias como delanteros.
Por su parte, el entrenador José Mannarino dispuso en campo una estrategia 4-3-3 con Diego Enríquez defendiendo el arco; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano como zagueros; Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti y Yoshimar Yotún en el centro del campo; y con Luis Iberico, Irven Ávila y Max Castro como atacantes.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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