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17 de abril de 2026 - 16:26
Deporte.

Todo listo para el trail en León por el Día Grande de Jujuy

El trail Día Grande de Jujuy será este domingo 19 de abril en León y es organizado por la Secretaría de Deportes.

Se viene el trail en León por el Día Grande de Jujuy (Archivo)

Se viene el trail en León por el Día Grande de Jujuy (Archivo)

Llega el reconocido trail por el Día Grande de Jujuy. Será este domingo en León y corresponderá a la segunda edición, en el marco del programa provincial “Desafío TTT” (Trail, Trekking y Triatlón), impulsado por el Gobierno de Jujuy a través de la Secretaría de Deportes.

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Luis Calvetti es el Secretario de Deportes de Jujuy, y confirmó que habrá un número importante de atletas de Jujuy y otras provincias. “Imagínate la felicidad que tenemos por el crecimiento, y obviamente tenemos que seguir creciendo”.

Sobre el circuito que abarca la categoría de 5, 10, 21 y 35 kilómetros, Calvetti afirmó “el desafío que representa y la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Esperemos que salga todo bien, el clima estamos revisándolo y va a estar lindo”.

Embed - LUIS CALVETTI - DTOR. DEPORTES

“Está todo dado para que sea una fiesta del deporte. Es la primera carrera que hemos puesto en el fixture porque nos parece muy significativa en nuestro día”, y subrayó que los “paisajes de León son realmente muy bellos”.

“Los circuitos obviamente son complejos, es un trail, también para que la gente pueda ir a disfrutar”, y destacó que “vamos a tener un trail para niños, que tiene que ver con una carrera de obstáculos, que tiene que ver con estimular el desarrollo de las habilidades motrices de nuestros niños”.

Va a haber sorpresas culturales, el seleccionado de trail que ya lo tenemos también, el nuevo seleccionado de este año, y son muchas cosas. León realmente es un circuito muy bello, los paisajes son realmente muy lindos”.

Confirmó que la concentración de los atletas será desde las 7 de la mañana y que el horario de salida está estipulado entre las 8 y 8.30 tras el acto protocolar. “Tenemos que esperar que algunas nubes no bajen tanto para que no nos tapen el circuito”.

Se viene el trail en León por el Día Grande de Jujuy (Archivo)
Se viene el trail en León por el Día Grande de Jujuy (Archivo)

Se viene el trail en León por el Día Grande de Jujuy (Archivo)

“Son 35 kilómetros que uno se mete en medio de esos paisajes, entonces hay que tener cuidado con eso. Una vez que tengamos descubiertos los circuitos vamos a largar con absoluta normalidad”, recalcó el responsable de la Secretaría provincial.

Cómo será el trail Día Grande de Jujuy

El punto de encuentro será el polideportivo de la localidad de León. Durante la jornada también se desarrollarán propuestas destinadas a niños y niñas, con circuitos de destrezas, competencias, juegos y actividades físicas en un espacio especialmente acondicionado.

Se dispondrán puestos de hidratación para deportistas y público en general. Emprendedores locales ofrecerán una variedad de comidas y bebidas regionales en puestos que estarán ubicados en la feria artesanal del lugar.

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