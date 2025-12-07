Con más de 700 competidores se realizó el Trail de Los Diques

El Trail de Los Diques en El Carmen fue uno de los últimos eventos con el que se cierra la agenda deportiva de Jujuy este 2025.
El Trail de Los Diques, que contó con deportistas de elite, cerró de la mejor manera. Todo se desarrolló sin inconvenientes y el clima acompañó.
Sobre el tema, Luis Calvetti, Secretario de Deportes de la provincia, dijo que hoy se contó con la presencia de “700 competidores de Jujuy y de otras provincias así que, estamos muy felices de estar acá y haber podido concretar esta competencia tan importante”.
Sobre el final del Nacional de Taekwondo, Calvetti dijo: “Más tarde estaremos en la Federación de Básquet para la final. Es un fin de semana a puro deporte, la cantidad de chicos que se vieron estos días de las delegaciones de todo el país, es muy lindo”.
“Buscamos seguir creciendo en todas las disciplinas, apostar por la inclusión, la discapacidad y en lo social que es en donde más hincapié tenemos que hace. Así que esperamos seguir creciendo y que Jujuy de a poco se transforme en un escenario deportivo a nivel nacional”, dijo el Secretario de Deportes de Jujuy.
Por último, el Secretario sostuvo que hay muchas disciplinas en donde los jujeños participaron este año y a nivel nacional: “Todo eso es buenísimo y Jujuy está en el camino del deporte, y esto tiene que seguir siendo así”.
