¡Histórico! Marie Louise Eta se convirtió en la primera mujer DT en Europa

Marie Louise Eta se convirtió en la primera mujer DT de primera en Europa.

El fútbol europeo registró un hecho inédito este fin de semana. Marie Louise Eta asumió como entrenadora principal del Union Berlin y se transformó en la primera mujer en dirigir un equipo dentro de las cinco grandes ligas del continente. Su debut se dio en un contexto deportivo complejo, pero con una fuerte repercusión dentro y fuera de la cancha.

Policial. Detuvieron a una mujer por emitir más de 3.400 aptos médicos truchos para licencias de conducir

País. La Rioja: condenaron a una mujer por difamar a su ex pareja en redes sociales

La entrenadora, de 34 años, formaba parte de las divisiones juveniles del club alemán. Su trabajo en ese ámbito abrió la puerta a una oportunidad histórica en el plantel profesional.

La decisión de la dirigencia llegó en medio de una racha adversa del equipo, que atraviesa una temporada irregular. En ese escenario, el club apostó por su perfil para conducir al primer equipo.

El ascenso de Eta al banco principal marcó un precedente dentro del fútbol europeo, donde la presencia femenina en cargos técnicos de elite aún resulta limitada.

Un debut bajo la mirada de todos

El estreno oficial se dio ante Wolfsburgo en el estadio Alte Försterei. El encuentro finalizó con derrota por 2-1 para el conjunto berlinés.

A pesar del resultado, la jornada tuvo un fuerte valor simbólico. Desde su ingreso al estadio, la atención se centró en la figura de la entrenadora, protagonista de un momento histórico.

La hinchada del Union Berlin expresó su apoyo con cánticos durante la presentación del equipo. El reconocimiento acompañó su primera aparición al frente del plantel profesional.

Un presente deportivo exigente

El equipo atraviesa una campaña con dificultades. En lo que va del 2026, el conjunto registra apenas dos victorias y se mantiene cerca de los puestos comprometidos en la tabla.

Ese contexto plantea un desafío inmediato para la nueva conducción técnica. La necesidad de resultados se combina con la expectativa que genera su llegada.

Eta inició su ciclo en la semana previa al partido, con pocos días de trabajo antes del debut oficial en la liga.

La palabra de la protagonista

En declaraciones previas a su estreno, Marie Louise Eta puso el foco en el trabajo cotidiano. “Para mí siempre se trata de fútbol, de trabajar con personas y de disfrutar el éxito juntos”, expresó.

También destacó el respaldo institucional recibido tras su designación. “Acá confían en mí y lo valoro mucho”, señaló sobre su vínculo con el club.

En relación al lugar de la mujer en el deporte, planteó una mirada a futuro. “Espero que con el tiempo esto deje de ser un tema central y que el fútbol sea lo único que importe”, afirmó.