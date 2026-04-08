EN VIVO: Mirassol y Lanús están jugando: sin goles por ahora en la fecha 1 del grupo G

Por la fecha 1 del grupo H se enfrentarán Rosario Central e Independiente del Valle

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Jhon Ospina Londoño fue el árbitro escogido para el partido en Municipal Jose Maria de Campos Maia.

Rafael Guanaes eligió una alineación 4-3-3 con Walter en el arco; Igor Formiga, Lucas Oliveira, João Victor y Reinaldo en defensa; Neto Moura, José Aldo y Eduardo en el medio; y Negueba, André Luis y Edson Carioca en la delantera.

Por su parte, Mauricio Pellegrino presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich en el muro defensivo; Matías Sepúlveda, Agustín Medina, Agustín Cardozo y Eduardo Salvio en el centro del campo; y Franco Watson y Ramiro Carrera como delanteros.

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