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18 de abril de 2026 - 17:00
Liga Profesional

Estudiantes (RC) no pudo con Gimnasia y cayó 1-0 por un penal

Todo lo que dejó el duelo entre Gimnasia y Estudiantes (RC): resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Estudiantes (RC) no pudo con Gimnasia y cayó 1-0 por un penal
BsAs (DataFactory)

Estudiantes RC no logró el resultado deseado en el Bosque y sufrió una derrota por 1 a 0 ante el Lobo durante la fecha 15 del Apertura. Marcelo Torres definió el destino del encuentro en el minuto 39 del primer tiempo, al ejecutar un penal a favor del Lobo.

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A los 1 minutos del primer tiempo, el defensor Pedro Silva Torrejón tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su disparo rebotó en el palo.

Marcelo Torres se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Gimnasia mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Nelson Insfrán se destacó también en el Bosque. El portero de Gimnasia se lució al atajar 4 disparos.

El delantero Mateo Bajamich del Estudiantes (RC) humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 36 minutos de la primera etapa.

El técnico de Gimnasia, Ariel Pereyra, propuso una formación 4-4-2 con Nelson Insfrán en el arco; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón en la línea defensiva; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto en el medio; y Marcelo Torres y Agustín Auzmendi en el ataque.

Por su parte, el equipo de Gerardo Acuña salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Agustín Lastra bajo los tres palos; Raúl Lozano, Matías Valenti, Sergio Ojeda y Facundo Cobos en defensa; Tomás González, Alejandro Cabrera, Nicolás Talpone y Gabriel Alanís en la mitad de cancha; y Mateo Bajamich y Martín Garnerone en la delantera.

El árbitro Luis Lobo Medina fue el encargado de supervisar el juego en el Bosque.

En la siguiente fecha el Lobo se enfrentará de visitante ante Belgrano, mientras que Estudiantes RC jugará de local frente a Rosario Central.

Cambios en Gimnasia
  • 56' 2T - Salieron Nicolás Barros Schelotto por Manuel Panaro y Mateo Seoane por Franco Torres
  • 69' 2T - Salió Renzo Giampaoli por Germán Conti
  • 76' 2T - Salió Alexis Steimbach por Bautista Barros Schelotto
  • 77' 2T - Salió Marcelo Torres por Cayetano Bolzán
Amonestados en Gimnasia:
  • 5' 1T Renzo Giampaoli (Conducta antideportiva), 28' 1T Alexis Steimbach (Conducta antideportiva) y 47' 2T Bautista Barros Schelotto (Conducta antideportiva)

Cambios en Estudiantes (RC)
  • 63' 2T - Salieron Martín Garnerone por Mauro Valiente, Raúl Lozano por Juan Antonini y Nicolás Talpone por Francisco Romero
  • 67' 2T - Salió Mateo Bajamich por Javier Ferreira
  • 79' 2T - Salió Alejandro Cabrera por Facundo Gallardo
Amonestados en Estudiantes (RC):
  • 34' 1T Tomás González (Conducta antideportiva), 33' 2T Javier Ferreira (Conducta antideportiva) y 42' 2T Mauro Valiente (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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