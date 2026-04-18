Por la fecha 15 se enfrentarán San Lorenzo y Vélez

BsAs (DataFactory)

Vélez y San Lorenzo se enfrentarán en el Nuevo Gasómetro el próximo lunes 20 de abril desde las 19:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 15 del Apertura.

Así llegan San Lorenzo y Vélez La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura San Lorenzo igualó 0-0 frente a Newell`s. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 7 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura Vélez viene de un triunfo 1 a 0 frente a Central Córdoba (SE). En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 6 goles y le metieron 5 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y San Lorenzo se llevó la victoria por 1 a 0. Leandro Rey Hilfer fue designado para controlar el partido.

Fecha y rival de San Lorenzo en el próximo partido del Apertura Fecha 15: vs Vélez: 20 de abril - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Platense: 25 de abril - 14:00 (hora Argentina) Fecha y rival de Vélez en el próximo partido del Apertura Fecha 15: vs San Lorenzo: 20 de abril - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Unión: 27 de abril - 18:45 (hora Argentina) Horario San Lorenzo y Vélez, según país Argentina: 19:30 horas

Colombia y Perú: 17:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







