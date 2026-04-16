Talleres vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

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Por la fecha 15 del Apertura, Dep. Riestra y Talleres se enfrentan el domingo 19 de abril desde las 20:30 (hora Argentina).

Así llegan Talleres y Dep. Riestra El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura Talleres viene de ganar en su encuentro anterior a Defensa y Justicia con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura Dep. Riestra llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Instituto. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 1 gol y le han encajado 5.

De los 3 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 1 triunfo y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Dep. Riestra sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1. El encuentro será supervisado por Fernando Echenique, el juez encargado.

Fecha y rival de Talleres en el próximo partido del Apertura Fecha 15: vs Dep. Riestra: 19 de abril - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Estudiantes: 25 de abril - 17:00 (hora Argentina) Fecha y rival de Dep. Riestra en el próximo partido del Apertura Fecha 15: vs Talleres: 19 de abril - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Independiente: 24 de abril - 17:00 (hora Argentina) Horario Talleres y Dep. Riestra, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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