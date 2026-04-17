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17 de abril de 2026 - 13:30
Liga Profesional

Banfield vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Te contamos la previa del duelo Banfield vs Independiente Riv. (M), que se enfrentarán en el Lencho el próximo lunes 20 de abril a las 17:15 (hora Argentina). Bryan Ferreyra será el árbitro del partido.

Banfield vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 15 del Apertura se jugará el próximo lunes 20 de abril a las 17:15 (hora Argentina).

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Así llegan Banfield y Independiente Riv. (M)

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura

Banfield no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Lanús. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

Independiente Riv. (M) llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Argentinos Juniors. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 11 goles y ha recibido 5.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Banfield resultó vencedor por 1 a 2.

Independiente Riv. (M) vivirá el clásico del Parque ante Gimnasia (Mendoza) en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio Bautista Gargantini, el 26 de abril, a partir de las 15:00 (hora Argentina).

El árbitro designado para el encuentro es Bryan Ferreyra.


Fecha y rival de Banfield en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Atlético Tucumán: 26 de abril - 20:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Independiente Riv. (M) en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Banfield: 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Gimnasia (Mendoza): 26 de abril - 15:00 (hora Argentina)
Horario Banfield e Independiente Riv. (M), según país
  • Argentina: 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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