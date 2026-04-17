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17 de abril de 2026 - 13:42
Liga Profesional

San Lorenzo vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Todos los detalles de la previa del partido entre San Lorenzo y Vélez, que se jugará el lunes 20 de abril desde las 19:30 (hora Argentina) en el Nuevo Gasómetro. Dirige Leandro Rey Hilfer.

San Lorenzo vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Vélez y San Lorenzo se enfrentarán en el Nuevo Gasómetro el próximo lunes 20 de abril desde las 19:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 15 del Apertura.

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Así llegan San Lorenzo y Vélez

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura

San Lorenzo igualó 0-0 frente a Newell`s. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 7 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura

Vélez viene de un triunfo 1 a 0 frente a Central Córdoba (SE). En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 6 goles y le metieron 5 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y San Lorenzo se llevó la victoria por 1 a 0.

Leandro Rey Hilfer fue designado para controlar el partido.


Fecha y rival de San Lorenzo en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Vélez: 20 de abril - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Platense: 25 de abril - 14:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Vélez en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs San Lorenzo: 20 de abril - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Unión: 27 de abril - 18:45 (hora Argentina)
Horario San Lorenzo y Vélez, según país
  • Argentina: 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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