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17 de abril de 2026 - 14:03
Lanús

Gimnasia (Mendoza) vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

En la previa de Gimnasia (Mendoza) vs Lanús, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 20 de abril desde las 21:45 (hora Argentina) en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. El árbitro designado será Felipe Viola.

Gimnasia (Mendoza) vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 20 de abril, a partir de las 21:45 (hora Argentina), Lanús visita a Gimnasia (Mendoza) en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por el duelo correspondiente a la fecha 15 del Apertura.

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La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura

Gimnasia (Mendoza) viene de empatar ante Platense por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura

Lanús viene de vencer a Banfield en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 8 goles y 2 le han convertido.

La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Gimnasia (Mendoza): el clásico del Parque contra Independiente Riv. (M). Los eternos rivales jugarán el 26 de abril, desde las 15:00 (hora Argentina), en el estadio Bautista Gargantini.

El encargado de impartir justicia en el partido será Felipe Viola.


Fecha y rival de Gimnasia (Mendoza) en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Lanús: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): 26 de abril - 15:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Lanús en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Gimnasia (Mendoza): 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Central Córdoba (SE): 24 de abril - 19:15 (hora Argentina)
Horario Gimnasia (Mendoza) y Lanús, según país
  • Argentina: 21:45 horas
  • Colombia y Perú: 19:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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