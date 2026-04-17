Cuándo juegan River vs Boca por el Torneo Apertura 2026

Al Torneo Apertura 2026 le restan tres fechas para cerrar su fase inicial : las jornadas 15 y 16, además de la novena, que en su momento fue suspendida por el paro del fútbol argentino . En la primera de ellas se jugará el Superclásico entre River y Boca en el estadio Monumental , como parte del cruce interzonal de esa fecha.

El partido se disputará el domingo 19 de abril a las 17 ( hora de la Argentina ) y podrá verse en vivo por ESPN Premium y TNT Sports , además de sus opciones online en Flow , DGO y Telecentro Play .

El Superclásico aparece como el compromiso más relevante para ambos equipos durante abril , en medio de una agenda cargada de encuentros que puede resultar determinante para su rendimiento en la temporada 2026 , que tendrá un parate en junio y julio por la Copa del Mundo .

El Millonario se ubica en el segundo puesto de la zona B con 26 unidades , tras sumar ocho victorias, dos empates y tres derrotas, y ya aseguró su lugar en los octavos de final . Desde la llegada de Eduardo Coudet como reemplazante de Marcelo Gallardo , el equipo ganó los cinco encuentros que jugó en el torneo local.

Por su parte, el conjunto conducido por Claudio Úbeda ocupa la cuarta posición del Grupo A con 21 puntos, producto de cinco triunfos, seis empates y dos caídas. Si logra imponerse como visitante ante su clásico rival, podría sellar su clasificación a los playoffs dependiendo de otros resultados, en un partido que también afronta con la intención de ampliar la diferencia en el historial.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, campeones del mundo con la selección argentina y referentes de River y Boca, respectivamante.

El enfrentamiento entre River y Boca de este fin de semana no será el único del año. Al estar en zonas distintas, existe la posibilidad de que vuelvan a enfrentarse en instancias de eliminación directa si ambos avanzan a los playoffs. En caso contrario, el próximo cruce se dará en el Torneo Clausura 2026, nuevamente en la fecha 15, pero con sede en la Bombonera.

El historial del Superclásico

A lo largo de la historia, los dos clubes más representativos del país se enfrentaron en 265 oportunidades: Boca suma 93 triunfos, River 88 y se registraron 84 empates. El último duelo en el Monumental terminó con victoria del equipo local por 2 a 1.

El último Superclásico que se jugó en el Monumental lo ganó River por 2 a 1, con un recordado gol de Franco Mastantuono.

En torneos de liga, categoría en la que se incluye este Superclásico, disputaron 217 encuentros, con 79 victorias para el conjunto de La Boca y 73 para el de Núñez, además de 65 igualdades.

En competencias nacionales de copa se midieron 15 veces: ocho terminaron empatadas, mientras que River se impuso en cinco y Boca en tres. En el ámbito internacional jugaron 32 partidos, donde el historial es más equilibrado: el equipo xeneize ganó 11, el conjunto riverplatense 10 y en 11 ocasiones no hubo vencedor en el tiempo reglamentario.

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Los últimos cinco Superclásicos