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15 de abril de 2026 - 10:52
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A qué hora jurga River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana

Los de Coudet buscarán su primer triunfo tras debutar con empate ante Blooming, mientras que el DT prepara cambios pensando en el Superclásico.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
River jugará frente a Carabobo en el Monumental desde las 21:30.

River jugará frente a Carabobo en el Monumental desde las 21:30.

River recibirá a Carabobo FC de Venezuela en el Estadio Monumental por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana, con el objetivo de sumar su primer triunfo en la competencia. El equipo argentino llega tras un flojo empate 1 a 1 en su estreno como visitante frente a Blooming de Bolivia.

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En este contexto, y con el Superclásico del próximo domingo en el horizonte por el Torneo Apertura, el entrenador Eduardo Coudet evalúa realizar varias modificaciones en la formación titular.

River vs Carabobo.

En el plano doméstico, el conjunto de Núñez atraviesa un presente sólido: encadena cinco triunfos consecutivos, lo que lo posicionó en el segundo puesto de la Zona B con 26 unidades, solo por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Pensando en este compromiso, una de las dudas se concentra en la defensa, donde resta definir quién será el acompañante de Lautaro Rivero en la dupla central: Germán Pezzella o Tobías Ramírez.

Por los costados de la última línea se perfilan Fabricio Bustos y Matías Viña. En el mediocampo, Fausto Vera aparece como el único nombre asegurado, mientras que Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Juan Cruz Meza tienen chances de integrar el once inicial frente al conjunto venezolano.

River Plate vs. Carabobo, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

En ataque, Ian Subiabre no tiene garantizado un lugar desde el inicio y podría ser reemplazado por el ecuatoriano Kendry Páez, quien se perfila para compartir la ofensiva con el juvenil Joaquín Freitas.

Del otro lado, el conjunto venezolano llega en alza tras sumar dos victorias clave en la última semana. En su estadio sorprendió con un 1 a 0 ante Red Bull Bragantino, resultado que lo dejó como único puntero del grupo tras la primera fecha. Además, por la Liga FUTVE se impuso 4 a 2 frente a Universidad Central, lo que le permitió trepar hasta el sexto puesto con 16 puntos.

A qué hora juega River vs. Carabobo de Venezuela, por Copa Sudamericana.

De cara al once que se presentará en el Monumental, se prevé que Daniel Farías apueste por una formación muy parecida a la que superó a Bragantino en Valencia la semana pasada, manteniendo un esquema con cinco defensores, tres mediocampistas y dos delanteros.

River vs. Carabobo: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:30
  • Televisión: ESPN y Disney+ Premium
  • Estadio: Monumental
  • Árbitro: Kevin Ortega (Per)
  • VAR: Carlos Orbe (Ecu)
River recibe a Carabobo por la Copa Sudamericana.

River vs. Carabobo: probables formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vega, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Kendry Páez y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
  • Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos y Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

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