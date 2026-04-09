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9 de abril de 2026 - 08:02
Deportes.

River Plate jugó con 10 y empató ante Blooming en su debut

River Plate debutó en la Copa Sudamericana 2026 empatando ante Blooming por 1 a 1 en Santa Cruz. Martínez Quarta fue expulsado en el inicio.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
River Plate jugó con 10 hombres y empató ante Blooming por 1 a 1 en su debut

River Plate jugó con 10 hombres y empató ante Blooming por 1 a 1 en su debut

River Plate igualó 1-1 frente a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en su estreno por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro quedó condicionado desde el inicio por la expulsión de Lucas Martínez Quarta, quien vio la tarjeta roja a los 4 minutos tras una falta como último hombre, sancionada luego de la intervención del VAR.

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Driussi adelantó al Millonario pese a la inferioridad

A pesar de jugar con un hombre menos durante casi todo el partido, el equipo dirigido por Eduardo Coudet logró ponerse en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo. Sebastián Driussi conectó de volea un centro preciso de Fabricio Bustos y marcó el 1-0 parcial, resultado que se mantuvo hasta el descanso.

Blooming reaccionó y encontró el empate

En el complemento, el conjunto boliviano hizo valer la superioridad numérica. A los 8 minutos, Anthony Vásquez igualó el marcador al empujar un centro de Moisés Villarroel en el segundo palo. A partir de allí, Blooming tomó protagonismo y fue en busca de la victoria.

River aguantó y tuvo una chance clara

El “Millonario” se replegó en defensa e intentó sostener el resultado. En una de las pocas situaciones claras que generó, Facundo Colidio estuvo cerca de darle el triunfo, pero su remate sin arquero se fue desviado. En los minutos finales, el arquero Santiago Beltrán y la defensa fueron clave para mantener el empate.

Un punto en un grupo parejo

Con este resultado, ambos equipos sumaron su primer punto en el Grupo H, que también integran Carabobo FC y Red Bull Bragantino. El empate deja abierta la pelea en una zona que se anticipa competitiva.

Lo que viene para River

El equipo de Coudet afrontará una agenda exigente en los próximos días. El domingo 12 de abril visitará a Racing Club por el Torneo Apertura, luego recibirá a Carabobo FC por la Sudamericana y, días más tarde, será local en el Superclásico frente a Boca Juniors en el estadio Monumental.

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