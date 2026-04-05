domingo 05 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de abril de 2026 - 20:30
Deportes.

River Plate goleó 3 a 0 a Belgrano de Córdoba y sumó su cuarto triunfo consecutivo

Desde la llegada de Eduardo Coudet, el millonario logró levantar cabeza y ya sumó 12 puntos consecutivos. Se ubica segundo en la tabla de posiciones de la Zona B.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
River ganó y es escolta del torneo.

River ganó y es escolta del torneo.

Lee además
Gimnasia derrotó 2 a 0 a Patronato de local.
Deportes.

Gimnasia de Jujuy venció a Patronato, llegó a la cima y mantiene la racha de local
Se consagró campeón tras dos finales perdidas.
Deportes.

El argentino Mariano Navone hizo historia en Bucarest y levantó su primer título ATP

Tomás Galván abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, mientras que Facundo Colidio amplió la diferencia a los 58 y volvió al gol despues de 8 meses y medio. Ya en el tramo final, otra vez Galván apareció para convertir a los 83 y cerrar una noche redonda para el conjunto de Núñez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2040907251053941151&partner=&hide_thread=false

River fue efectivo y aprovechó su momento

El Millonario mostró contundencia en los momentos clave del partido y encontró respuestas en ataque para quebrar a un rival que llegaba con una campaña sólida. La victoria le permitió sostener su levantada y estirar su racha positiva en el torneo.

Con este resultado, River alcanzó los 23 puntos en 12 partidos y quedó en la zona alta de la tabla, por detrás de Independiente Rivadavia y por encima de Rosario Central. Belgrano, en tanto, quedó con 19 unidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2040924921778282748&partner=&hide_thread=false

Doble festejo para Galván en el Monumental

La gran figura de la noche fue Tomás Galván, autor de dos de los tres goles de River. Su aporte fue determinante para destrabar el encuentro y para liquidarlo en el cierre, en una actuación que lo puso en el centro de la escena.

Además del resultado, River sumó confianza en un tramo importante de la competencia. El triunfo ante Belgrano representó su cuarta victoria consecutiva de la mano de Eduardo Coudet y lo dejó bien posicionado en la lucha por los primeros puestos del Torneo Apertura.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy venció a Patronato, llegó a la cima y mantiene la racha de local

El argentino Mariano Navone hizo historia en Bucarest y levantó su primer título ATP

Dolor en la Liga Jujeña: falleció un jugador de 21 años

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Patronato para defender la punta

Gimnasia de Jujuy apunta alto en la Primera Nacional y va por otra victoria clave

Lo que se lee ahora
Fernando Joaquín Paredes era jugador del Club General Belgrano.
Deportes.

Dolor en la Liga Jujeña: falleció un jugador de 21 años

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Fernando Joaquín Paredes era jugador del Club General Belgrano.
Deportes.

Dolor en la Liga Jujeña: falleció un jugador de 21 años

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido
Policiales.

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido tras los allanamientos

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto
País.

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto y ya son tres las víctimas

Tragedia en el NOA: un nene de 12 años murió electrocutado durante un fuerte temporal
Policiales.

Tragedia en el NOA: un nene de 12 años murió electrocutado durante un fuerte temporal

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Patronato para defender la punta
Deportes.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Patronato para defender la punta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel