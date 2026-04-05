River Plate goleó 3 a 0 a Belgrano de Córdoba y sumó su cuarto triunfo consecutivo

River ganó y es escolta del torneo.

River Plate derrotó 3 a 0 a Belgrano de Córdoba este domingo en el estadio Más Monumental, en un partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El equipo de Eduardo Coudet resolvió el encuentro con autoridad y consolidó su buen momento en el campeonato. Por su parte el pirata, suma su tercer partido sin poder sumar de a tres.

Tomás Galván abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, mientras que Facundo Colidio amplió la diferencia a los 58 y volvió al gol despues de 8 meses y medio. Ya en el tramo final, otra vez Galván apareció para convertir a los 83 y cerrar una noche redonda para el conjunto de Núñez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2040907251053941151&partner=&hide_thread=false PRESIÓN DE RIVER Y TOMÁS GALVÁN EN EL REBOTE PARA EL 1-0 ANTE BELGRANO.pic.twitter.com/2joLWcjUIQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 5, 2026 River fue efectivo y aprovechó su momento El Millonario mostró contundencia en los momentos clave del partido y encontró respuestas en ataque para quebrar a un rival que llegaba con una campaña sólida. La victoria le permitió sostener su levantada y estirar su racha positiva en el torneo.

Con este resultado, River alcanzó los 23 puntos en 12 partidos y quedó en la zona alta de la tabla, por detrás de Independiente Rivadavia y por encima de Rosario Central. Belgrano, en tanto, quedó con 19 unidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2040924921778282748&partner=&hide_thread=false GRAN PASE DE MORENO Y TOMÁS GALVÁN PARA EL 3-0 DE RIVER A BELGRANO.pic.twitter.com/l8Te61n3rd https://t.co/I87m7zwtnE — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 5, 2026 Doble festejo para Galván en el Monumental La gran figura de la noche fue Tomás Galván, autor de dos de los tres goles de River. Su aporte fue determinante para destrabar el encuentro y para liquidarlo en el cierre, en una actuación que lo puso en el centro de la escena. Además del resultado, River sumó confianza en un tramo importante de la competencia. El triunfo ante Belgrano representó su cuarta victoria consecutiva de la mano de Eduardo Coudet y lo dejó bien posicionado en la lucha por los primeros puestos del Torneo Apertura.

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