River Plate le ganó a Racing en el Cilindro y se afianza en el Apertura

Victoria del Millonario.

River Plate venció 2 a 0 a Racing Club en el Estadio Presidente Perón, por la Zona B del Torneo Apertura.

El encuentro comenzó con una clara chance para el local. A los 4 minutos, Aníbal Moreno falló en la salida y dejó a Santiago Solari mano a mano, pero el delantero no pudo definir con precisión y Santiago Beltrán respondió con una buena atajada.

Con el correr de los minutos, el partido se volvió parejo hasta que, pasada la media hora, un error defensivo de Marcos Rojo le permitió a Facundo Colidio quedar solo frente al arco. El delantero de River no perdonó y definió ante la salida de Facundo Cambeses para poner el 1 a 0.

image River Plate le ganó a Racing. En el tramo final, Racing sufrió otro golpe. A los 80 minutos, Marcos Rojo fue expulsado tras un manotazo sobre Lucas Martínez Quarta, dejando a su equipo con diez jugadores.

Ya en tiempo de descuento, Sebastián Driussi selló el 2 a 0 definitivo con un remate preciso dentro del área. Con este triunfo, River se consolida en la pelea por los primeros puestos, mientras que Racing dejó pasar una buena oportunidad en condición de local. Embed

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