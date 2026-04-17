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17 de abril de 2026 - 16:38
Deportes.

Superclásico en la calle: qué dicen los jujeños antes del River vs. Boca

Hinchas de ambos equipos palpitan el partido del domingo con pronósticos, cargadas y la pasión de siempre en la previa. El superclásico se palpita en Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo juegan River y Boca, por el Torneo Apertura 2026.

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El partido se jugará este domingo 19 de abril en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, campeones del mundo con la selección argentina y referentes de River y Boca, respectivamante.
Supercl&aacute;sico: River - Boca

Superclásico: River - Boca

“River toda la vida”

Entre los hinchas del “Millonario”, la confianza aparece sin vueltas. “¿Por qué? Porque es el más grande”, resumió uno de los entrevistados, con una sonrisa que no deja dudas.

Otros también se animaron a arriesgar resultado: “Para mí, dos a cero, dos a uno… River, obvio”. En muchos casos, la pasión viene de familia: “Mi viejo es de River, toda mi familia es de River. Viene de generaciones”, contó otro hincha.

Boca también se hace escuchar

Del otro lado, los simpatizantes de Boca no se quedaron atrás. “Boca, por supuesto”, respondió uno de los consultados, sin dudar.

Y aunque algunos prefieren no arriesgar demasiado, igual viven la previa con intensidad: “Vamos con toda la actitud, esperemos que salga bien el partido”. Entre cargadas y convivencia.

Más allá de la rivalidad, en Jujuy el Superclásico también se vive con humor y convivencia. “Somos mitad y mitad en la familia, así que va a estar lindo”, contó un joven.

Como en toda encuesta callejera, no faltaron los que prefieren evitar conflictos. “Empate, así de simple. El próximo vamos a hinchar por lo mismo”, dijo otro entrevistado, apelando a la paz.

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