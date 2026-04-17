Superclásico en la calle: qué dicen los jujeños antes del River vs. Boca

A días del Superclásico del fútbol argentino, el pulso del River vs. Boca ya se siente en las calles de Jujuy. Entre mates, trabajo y rutinas, los hinchas se animan a anticipar el resultado y, como siempre, a defender los colores con convicción.

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El partido se jugará este domingo 19 de abril en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 .

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, campeones del mundo con la selección argentina y referentes de River y Boca, respectivamante.

Entre los hinchas del “Millonario”, la confianza aparece sin vueltas. “¿Por qué? Porque es el más grande”, resumió uno de los entrevistados, con una sonrisa que no deja dudas.

Otros también se animaron a arriesgar resultado: “Para mí, dos a cero, dos a uno… River, obvio”. En muchos casos, la pasión viene de familia: “Mi viejo es de River, toda mi familia es de River. Viene de generaciones”, contó otro hincha.

Boca también se hace escuchar

Del otro lado, los simpatizantes de Boca no se quedaron atrás. “Boca, por supuesto”, respondió uno de los consultados, sin dudar.

Y aunque algunos prefieren no arriesgar demasiado, igual viven la previa con intensidad: “Vamos con toda la actitud, esperemos que salga bien el partido”. Entre cargadas y convivencia.

Más allá de la rivalidad, en Jujuy el Superclásico también se vive con humor y convivencia. “Somos mitad y mitad en la familia, así que va a estar lindo”, contó un joven.

Como en toda encuesta callejera, no faltaron los que prefieren evitar conflictos. “Empate, así de simple. El próximo vamos a hinchar por lo mismo”, dijo otro entrevistado, apelando a la paz.