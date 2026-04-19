River vs Boca por el Torneo Apertura 2026: horario y posibles formaciones

Cuándo juegan River y Boca, por el Torneo Apertura 2026.

Al Torneo Apertura 2026 le restan tres fechas para cerrar su fase inicial: las jornadas 15 y 16, además de la novena, que en su momento fue suspendida por el paro del fútbol argentino. En la primera de ellas se jugará el Superclásico entre River y Boca en el estadio Monumental, como parte del cruce interzonal de esa fecha.

El partido se disputará el domingo 19 de abril a las 17 (hora de la Argentina) y podrá verse en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, además de sus opciones online en Flow, DGO y Telecentro Play.

Cuándo juegan River y Boca, por el Torneo Apertura 2026. El Superclásico aparece como el compromiso más relevante para ambos equipos durante abril, en medio de una agenda cargada de encuentros que puede resultar determinante para su rendimiento en la temporada 2026, que tendrá un parate en junio y julio por la Copa del Mundo.

El Millonario se ubica en el segundo puesto de la zona B con 26 unidades, tras sumar ocho victorias, dos empates y tres derrotas, y ya aseguró su lugar en los octavos de final. Desde la llegada de Eduardo Coudet como reemplazante de Marcelo Gallardo, el equipo ganó los cinco encuentros que jugó en el torneo local.

Por su parte, el conjunto conducido por Claudio Úbeda ocupa la cuarta posición del Grupo A con 21 puntos, producto de cinco triunfos, seis empates y dos caídas. Si logra imponerse como visitante ante su clásico rival, podría sellar su clasificación a los playoffs dependiendo de otros resultados, en un partido que también afronta con la intención de ampliar la diferencia en el historial. Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, campeones del mundo con la selección argentina y referentes de River y Boca, respectivamante. Los últimos cinco Superclásicos 9/11/2025 - Torneo Clausura 2025 - Fecha 15: Boca 2-0 River.

River. 27/4/2025 - Torneo Apertura 2025 - Fecha 15: River 2-1 Boca.

Boca. 21/9/2024 - Liga Profesional - Fecha 15: Boca 0 - 1 River

River 21/4/2024 - Copa de la Liga Profesional - Cuartos de final: River 2 - 3 Boca.

Boca. 25/2/2024 - Copa de la Liga Profesional - Fecha 7: River 1 - 1 Boca. Posibles formaciones de River y Boca para el superclásico La probable formación de River vs Boca, por el Torneo Apertura Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet La probable formación de Boca vs. River, por el Torneo Apertura Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

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