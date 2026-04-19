domingo 19 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de abril de 2026 - 13:41
Deportes.

River vs Boca por el Torneo Apertura 2026: horario y posibles formaciones

El partido se jugará este domingo en el Monumental. Mirá las posibles formaciones de River y Boca.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo juegan River y Boca, por el Torneo Apertura 2026.

Cuándo juegan River y Boca, por el Torneo Apertura 2026.

Al Torneo Apertura 2026 le restan tres fechas para cerrar su fase inicial: las jornadas 15 y 16, además de la novena, que en su momento fue suspendida por el paro del fútbol argentino. En la primera de ellas se jugará el Superclásico entre River y Boca en el estadio Monumental, como parte del cruce interzonal de esa fecha.

Lee además
Lesión de Agustín Marchesín en Boca
Deportes.

Boca Juniors confirmó la dura lesión de Agustín Marchesín
River ganó en el Monumental.
Deportes.

River Plate derrotó 1 a 0 a Carabobo por la Copa Sudamericana

El partido se disputará el domingo 19 de abril a las 17 (hora de la Argentina) y podrá verse en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, además de sus opciones online en Flow, DGO y Telecentro Play.

Cuándo juegan River y Boca, por el Torneo Apertura 2026.

El Superclásico aparece como el compromiso más relevante para ambos equipos durante abril, en medio de una agenda cargada de encuentros que puede resultar determinante para su rendimiento en la temporada 2026, que tendrá un parate en junio y julio por la Copa del Mundo.

El Millonario se ubica en el segundo puesto de la zona B con 26 unidades, tras sumar ocho victorias, dos empates y tres derrotas, y ya aseguró su lugar en los octavos de final. Desde la llegada de Eduardo Coudet como reemplazante de Marcelo Gallardo, el equipo ganó los cinco encuentros que jugó en el torneo local.

Por su parte, el conjunto conducido por Claudio Úbeda ocupa la cuarta posición del Grupo A con 21 puntos, producto de cinco triunfos, seis empates y dos caídas. Si logra imponerse como visitante ante su clásico rival, podría sellar su clasificación a los playoffs dependiendo de otros resultados, en un partido que también afronta con la intención de ampliar la diferencia en el historial.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, campeones del mundo con la selección argentina y referentes de River y Boca, respectivamante.

Los últimos cinco Superclásicos

  • 9/11/2025 - Torneo Clausura 2025 - Fecha 15: Boca 2-0 River.
  • 27/4/2025 - Torneo Apertura 2025 - Fecha 15: River 2-1 Boca.
  • 21/9/2024 - Liga Profesional - Fecha 15: Boca 0 - 1 River
  • 21/4/2024 - Copa de la Liga Profesional - Cuartos de final: River 2 - 3 Boca.
  • 25/2/2024 - Copa de la Liga Profesional - Fecha 7: River 1 - 1 Boca.

Posibles formaciones de River y Boca para el superclásico

La probable formación de River vs Boca, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet

La probable formación de Boca vs. River, por el Torneo Apertura

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca Juniors confirmó la dura lesión de Agustín Marchesín

River Plate derrotó 1 a 0 a Carabobo por la Copa Sudamericana

Fuerte sanción a Marcos Rojo tras su expulsión en el clásico entre Racing y River

Superclásico en la calle: qué dicen los jujeños antes del River vs. Boca

A qué hora jurga River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Gimnasia de Jujuy recibe a Almagro: horario, árbitro e historial entre los clubes

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Siniestro vial en Ruta Nacional 9: hubo tránsito reducido en Huaico Grande video

Siniestro vial en Ruta Nacional 9: hubo tránsito reducido en Huaico Grande

Tragedia en Jujuy: un muerto y dos heridos tras un violento choque en la Ruta 62
Jujuy.

Tragedia en Jujuy: un muerto y dos heridos tras un violento choque en la Ruta 62

Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Gimnasia de Jujuy recibe a Almagro: horario, árbitro e historial entre los clubes

Allanamientos en Jujuy 
Jujuy.

Amenazas de tiroteo en escuelas en Jujuy: realizaron tres allanamientos en Palpalá y secuestraron dispositivos

Gimnasia de Jujuy vs Almagro: todo lo que hay que saber para la fecha 10 de la Primera Nacional video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vs Almagro: todo lo que hay que saber para la fecha 10 de la Primera Nacional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel