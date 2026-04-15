River Plate derrotó 1 a 0 a Carabobo por la Copa Sudamericana

En la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, River Plate venció a Carabobo 1 a 0 en el Estadio Monumental.

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Un primer tiempo sin ideas claras, imprecisiones en salida y silbidos que dejaron en evidencia la exigencia de la hinchada del Millo. Carabobo se plantó bien, cerrando espacios y obligando a River a apostar por circulaciones laterales y disparos de media distancia sin puntería.

En el complemento, Coudet movió el tablero y el equipo respondió. Los ingresos le dieron dinamismo: Kendry Páez, con desparpajo y lectura del juego, empezó a filtrar pases y a pegarle velocidad a las transiciones. Fue precisamente un contragolpe liderado por Páez el que rompió la paridad: el juvenil avanzó por derecha, conectó con la velocidad y el pase filtrado, y Driussi definió con un derechazo seco desde el borde del área que se metió junto al palo.

River ganó en el Monumental. River ganó en el Monumental.

El gol calmó los ánimos, pero no eliminó las dudas defensivas: River retrocedió algunos metros para proteger la ventaja y sufrió algún intento aislado de Carabobo, sin peligros reales. El equipo mostró más variantes ofensivas después del cambio de ritmo y supo administrar la pelota en los minutos finales para evitar sorpresas.

La figura terminó siendo la dupla de impacto: Páez por la capacidad de choque en la transición y creación, y Driussi por la efectividad al definir. El triunfo le da a River tres puntos valiosos en el Grupo H y algo de oxígeno antes del gran choque del domingo: el superclásico ante Boca en el Monumental, que se jugará desde las 17:00.

Próximos compromisos en la Sudamericana (horarios Argentina): 30/04: RB Bragantino vs. River (21:30) / 07/05: Carabobo vs. River (21:30) / 20/05: River vs. RB Bragantino (21:30) / 27/05: River vs. Blooming (21:30)