River Plate derrotó 1 a 0 a Carabobo por la Copa Sudamericana

En la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, River Plate venció a Carabobo 1 a 0 en el Estadio Monumental.
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Copete: Con un gol de Sebastián Driussi a los 66 minutos, asistido por Kendry Páez, River superó 1-0 a Carabobo en el Monumental.
En la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, River Plate venció a Carabobo 1 a 0 en el Estadio Monumental.
Un primer tiempo sin ideas claras, imprecisiones en salida y silbidos que dejaron en evidencia la exigencia de la hinchada del Millo. Carabobo se plantó bien, cerrando espacios y obligando a River a apostar por circulaciones laterales y disparos de media distancia sin puntería.
En el complemento, Coudet movió el tablero y el equipo respondió. Los ingresos le dieron dinamismo: Kendry Páez, con desparpajo y lectura del juego, empezó a filtrar pases y a pegarle velocidad a las transiciones. Fue precisamente un contragolpe liderado por Páez el que rompió la paridad: el juvenil avanzó por derecha, conectó con la velocidad y el pase filtrado, y Driussi definió con un derechazo seco desde el borde del área que se metió junto al palo.
El gol calmó los ánimos, pero no eliminó las dudas defensivas: River retrocedió algunos metros para proteger la ventaja y sufrió algún intento aislado de Carabobo, sin peligros reales. El equipo mostró más variantes ofensivas después del cambio de ritmo y supo administrar la pelota en los minutos finales para evitar sorpresas.
La figura terminó siendo la dupla de impacto: Páez por la capacidad de choque en la transición y creación, y Driussi por la efectividad al definir. El triunfo le da a River tres puntos valiosos en el Grupo H y algo de oxígeno antes del gran choque del domingo: el superclásico ante Boca en el Monumental, que se jugará desde las 17:00.
Próximos compromisos en la Sudamericana (horarios Argentina): 30/04: RB Bragantino vs. River (21:30) / 07/05: Carabobo vs. River (21:30) / 20/05: River vs. RB Bragantino (21:30) / 27/05: River vs. Blooming (21:30)
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