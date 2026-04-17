Central Córdoba (SE) vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

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Central Córdoba (SE) recibirá a Platense, en el marco de la fecha 15 del Apertura, el próximo lunes 20 de abril a partir de las 17:15 (hora Argentina), en el estadio Único Madre de Ciudades.

Así llegan Central Córdoba (SE) y Platense Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura Central Córdoba (SE) sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Vélez. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura Platense obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Gimnasia (Mendoza). De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 2 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el marcador favoreció a Platense con un marcador de 0-2. Sebastián Zunino será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fecha y rival de Central Córdoba (SE) en el próximo partido del Apertura Fecha 15: vs Platense: 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lanús: 24 de abril - 19:15 (hora Argentina) Fecha y rival de Platense en el próximo partido del Apertura Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs San Lorenzo: 25 de abril - 14:00 (hora Argentina) Horario Central Córdoba (SE) y Platense, según país Argentina: 17:15 horas

Colombia y Perú: 15:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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