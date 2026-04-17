Barracas Central vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Barracas Central recibe el próximo lunes 20 de abril a Belgrano por la fecha 15 del Apertura, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Barracas Central recibe el próximo lunes 20 de abril a Belgrano por la fecha 15 del Apertura, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Barracas Central sacó un triunfo frente a Estudiantes (RC), con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 5 goles en contra y registró 7 a favor.
Belgrano llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Aldosivi. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 3 goles y le han anotado 5 en su arco.
En los últimos 4 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 3 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminaron igualando en 1.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Nicolás Lamolina.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.