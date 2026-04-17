River Plate intentará quedarse con el Superclásico ante Boca Juniors

El duelo entre River Plate y Boca Juniors correspondiente a la fecha 15 se disputará en el Estadio Mas Monumental desde las 17:00 (hora Argentina), el domingo 19 de abril.
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El duelo entre River Plate y Boca Juniors correspondiente a la fecha 15 se disputará en el Estadio Mas Monumental desde las 17:00 (hora Argentina), el domingo 19 de abril.
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
River Plate venció 2-0 a Racing Club en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 4 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 11 goles a favor y le han convertido 1 en contra.
En la jornada anterior, Boca Juniors igualó 1-1 el juego frente a Independiente. Con un historial irregular (2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Boca Juniors.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Darío Herrera.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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