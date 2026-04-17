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17 de abril de 2026 - 13:15
Liga Profesional

Barracas Central vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Barracas Central vs Belgrano. El duelo, a disputarse en el estadio Claudio Chiqui Tapia el lunes 20 de abril, comenzará a las 15:00 (hora Argentina) y será dirigido por Nicolás Lamolina.

Barracas Central vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Barracas Central recibe el próximo lunes 20 de abril a Belgrano por la fecha 15 del Apertura, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

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Así llegan Barracas Central y Belgrano

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura

Barracas Central sacó un triunfo frente a Estudiantes (RC), con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 5 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura

Belgrano llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Aldosivi. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 3 goles y le han anotado 5 en su arco.

En los últimos 4 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 3 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminaron igualando en 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Nicolás Lamolina.


Fecha y rival de Barracas Central en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Belgrano: 20 de abril - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Racing Club: 24 de abril - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Belgrano en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Barracas Central: 20 de abril - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Gimnasia: 26 de abril - 17:30 (hora Argentina)
Horario Barracas Central y Belgrano, según país
  • Argentina: 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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