sábado 18 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de abril de 2026 - 14:01
Liga Profesional

Tigre vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Tigre y Huracán se miden en Don José Dellagiovanna el lunes 20 de abril a las 21:45 (hora Argentina) y Yael Falcón Pérez es el elegido para dirigir el partido.

Tigre vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 15 del Apertura, Huracán y Tigre se enfrentan el lunes 20 de abril desde las 21:45 (hora Argentina), en Don José Dellagiovanna.

Lee además
banfield recibira a independiente riv. (m) por la fecha 15

Banfield recibirá a Independiente Riv. (M) por la fecha 15
platense visita a central cordoba (se) por la fecha 15

Platense visita a Central Córdoba (SE) por la fecha 15

Así llegan Tigre y Huracán

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre terminó con un empate en 0 frente a Atlético Tucumán en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 5 goles y sumó 2 a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura

Huracán venció 3-1 a Rosario Central en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 7 goles en el arco rival y 3 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Huracán sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El encuentro será supervisado por Yael Falcón Pérez, el juez encargado.


Fecha y rival de Tigre en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Huracán: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Sarmiento: 25 de abril - 19:15 (hora Argentina)
Fecha y rival de Huracán en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Tigre: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Argentinos Juniors: 27 de abril - 21:00 (hora Argentina)
Horario Tigre y Huracán, según país
  • Argentina: 21:45 horas
  • Colombia y Perú: 19:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Banfield recibirá a Independiente Riv. (M) por la fecha 15

Platense visita a Central Córdoba (SE) por la fecha 15

Barracas Central y Belgrano se encuentran en la fecha 15

Dep. Riestra se enfrentará a Talleres por la fecha 15

Rosario Central se enfrentará ante Sarmiento por la fecha 15

Las más leídas

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy / hicieron un allanamiento.
Policiales.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: hubo un allanamiento y secuestro de elementos

Sofia Altea es la nueva Representante del Colegio del Huerto  video
Jujuy.

FNE 2026: el colegio Del Huerto eligió a Sofia Altea como su nueva representante

Amenaza de tiroteo en el baño de una escuela de Jujuy video
Policiales.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: "Estamos trabajando con 27 casos y todos son menores de 18 años"

Protocolos por amenazas de tiroteo: no hallaron elementos y habrá sanciones para los responsables video
Jujuy.

Protocolos por amenazas de tiroteo: no hallaron elementos y habrá sanciones para los responsables

Línea de nubes en el cielo.
Jujuy.

Por qué aparece una línea de nubes en el cielo: el fenómeno en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel