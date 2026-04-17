Tigre vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

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Por la fecha 15 del Apertura, Huracán y Tigre se enfrentan el lunes 20 de abril desde las 21:45 (hora Argentina), en Don José Dellagiovanna.

Así llegan Tigre y Huracán La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura Tigre terminó con un empate en 0 frente a Atlético Tucumán en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 5 goles y sumó 2 a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura Huracán venció 3-1 a Rosario Central en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 7 goles en el arco rival y 3 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Huracán sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1. El encuentro será supervisado por Yael Falcón Pérez, el juez encargado.

Fecha y rival de Tigre en el próximo partido del Apertura Fecha 15: vs Huracán: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Sarmiento: 25 de abril - 19:15 (hora Argentina) Fecha y rival de Huracán en el próximo partido del Apertura Fecha 15: vs Tigre: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Argentinos Juniors: 27 de abril - 21:00 (hora Argentina) Horario Tigre y Huracán, según país Argentina: 21:45 horas

Colombia y Perú: 19:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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