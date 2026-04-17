Tigre vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Por la fecha 15 del Apertura, Huracán y Tigre se enfrentan el lunes 20 de abril desde las 21:45 (hora Argentina), en Don José Dellagiovanna.
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Por la fecha 15 del Apertura, Huracán y Tigre se enfrentan el lunes 20 de abril desde las 21:45 (hora Argentina), en Don José Dellagiovanna.
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Tigre terminó con un empate en 0 frente a Atlético Tucumán en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 5 goles y sumó 2 a favor.
Huracán venció 3-1 a Rosario Central en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 7 goles en el arco rival y 3 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Huracán sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
El encuentro será supervisado por Yael Falcón Pérez, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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